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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять протекционизму в экономике
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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС противостоять протекционизму в экономике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал страны объединения выступить против политики односторонних действий и протекционизма, продвигать открытость глобальной экономики и взаимовыгодное сотрудничество.
"Мы, страны БРИКС, должны следовать историческому тренду, воспользоваться предоставляемыми возможностями для развития, совместно противостоять вызовам, играть конструктивную роль в формировании нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества", — сказал китайский лидер.
По его словам, «страны могут добиться общей для всех выгоды, процветания и стабильного развития лишь путем открытости, это должно стать верным выбором всех стран».
"Мы, страны БРИКС, должны продвигать формирование открытой глобальной экономики, мы должны решительно противостоять политике односторонних действий и протекционизму и также решительно выступать за либерализацию в сфере торговли и инвестиций, вместе продвигать мировую экономику по пути еще большей открытости, сбалансированного роста, инклюзивности и выгодных для всех результатов", — заявил Си Цзиньпин.
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