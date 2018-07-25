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Си Цзиньпин предложил ЮАР решительно противостоять протекционизму
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Си Цзиньпин предложил ЮАР решительно противостоять протекционизму 

РИА Новости 21 минуту назад
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Претории предложил активно продвигать двустороннее сотрудничество в различных областях, включая торговлю и инвестиции, а также в рамках многосторонних форматов решительно противостоять политике односторонних действий и протекционизму, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"В настоящее время настал исторический поворотный момент для отношений Китая и ЮАР, я хотел бы выдвинуть ряд предложений по углублению и развитию стратегического партнерства между нашими странами", — отметил в ходе переговоров китайский лидер.
По его словам, КНР и ЮАР «должны укреплять контакты на высоком уровне, углублять взаимное политическое доверие, поддерживать самостоятельно избранные в соответствии с национальными интересами пути развития друг друга, продолжать понимать и поддерживать коренные интересы и обеспокоенность друг друга, поддерживать связи между правительствами и законодательными органами, а также углублять сотрудничество меду партиями двух государств».
"Стороны должны укреплять сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и форума сотрудничества «Китай — Африка», углублять контакты и сотрудничество в сфере новой экономики и перспективных отраслей, совместно использовать благоприятные возможности развития, которые несет с собой четвертая промышленная революция", — отметил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что «Китай готов сфокусироваться на сотрудничестве по продвижению ключевого инфраструктурного строительства, торговле и инвестициям, научно-техническим инновациям, банкам и финансам, а также прилагать усилия для поддержки южноафриканского правительства в развитии экономики, создании новых рабочих мест, улучшении материальных условий жизни населения».
Си Цзиньпин также призвал ЮАР к еще более тесному сотрудничеству в международных форматах, таких как G20, БРИКС, ООН, совместно «защищать мультилатерализм, противостоять политике односторонних действий и протекционизма, продвигать развитие более справедливого миропорядка».
Китайский лидер находится с госвизитом в ЮАР, где он также примет участие в саммите лидеров стран БРИКС.
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