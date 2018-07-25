Ульяновский Минздрав принял отставку главврача МСЧ Максима Мидленко 

Областной Минздрав принял отставку Максима Мидленко с должности главврача Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова. Напомним, заявление об увольнении по собственному желанию Мидленко написал не прошлой неделе, после того, как попал в эпицентр скандала, связанного со слухами о планирующейся отставке губернатора.
Руководителем ЦК МСЧ Максим Мидленко работал с апреля этого года, сменив на посту Владимира Демина, лишившегося должности из-за прогремевшего на всю страну «формалинового дела».
До официального назначения нового главврача, исполнять обязанности руководителя медучреждения будет Татьяна Чердакова.