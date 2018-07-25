Алтайские власти заявили об убыточности молочного скотоводства в регионе

ОКТЯБРЬСКИЙ / Алтайский край /, 25 июля. / ТАСС /. Молочное скотоводство в аграрном Алтайском крае становится убыточным из-за падении цен на молоко и параллельного роста тарифов на различные услуги. Власти края намерены проработать вопросы увеличения поддержки на развитие скотоводства, сообщил в среду на аграрном семинаре в Зональном районе региона врио губернатора края Виктор Томенко

"Очень непростая ситуация в текущем году складывается на рынке молока, цены упали до уровня трехлетней давности при росте затрат на производство — молочное скотоводство… становится убыточным. До тех пор, пока не будет наведении порядок в сфере ценообразования в отрасли, любые суммы господдержки будут из нее вымывается. Мы, в свою очередь, на региональном уровне продолжим работу по увеличению господдержки молочного и мясного скотоводства", — сказал Томенко, обращаясь к почти 300 аграриям, находившимся на семинаре.

По словам главы региона, в приоритете поддержки — техперевооружение и модернизация производства. Он призвал крестьян активнее использовать весь комплекс инструментов помощи: помимо субсидирования, это могут быть компенсации части стоимости техники, лизинг, возмещение затрат на модернизацию животноводческих комплексов и так далее.

По словам Томенко, ранее он обсуждал проблемы молочной отрасли на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым , и ряд шагов по ее решению на федеральном уже предпринят. Врио губернатора края отметил, что есть прямое поручение президента России разобраться на рынке молочной продукции с проблемой применения растительных жиров, чтобы прекратить дезориентацию покупателей.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, на 20 июля 2018 года средняя цена закупки коровьего молока в общественном секторе составляла от 19,6 руб/кг, у населения — 13-15 руб/кг в зависимости от объемов и качества молока. Есть небольшой рост — 4% к предыдущему месяцу в общественном секторе, 1,2% — в личных подсобных хозяйствах. Закупочные цены на сырое молоко в июле 2018 года вернулись к уровню июля 2016 — тогда это было 18,26 руб/кг в общественном секторе, 14 руб/кг в ЛПХ, и к уровню 2015 годов — 17,24 и 14 руб/кг, соответственно.