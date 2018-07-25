Город-призрак с кровавой историей продали за £1 млн для заселения

Начиная с 1870 года в этом городе, расположенном в Долине Смерти, еженедельно происходило как минимум одно убийство. Стены Серро Гордо до сих пор хранят следы от пуль и крови, а не так давно город был продан за 1 миллион фунтов стерлингов.