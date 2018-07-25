Город-призрак с кровавой историей продали за £1 млн для заселения 

Начиная с 1870 года в этом городе, расположенном в Долине Смерти, еженедельно происходило как минимум одно убийство. Стены Серро Гордо до сих пор хранят следы от пуль и крови, а не так давно город был продан за 1 миллион фунтов стерлингов.
Серро Гордо относится к тем заброшенным городам, которые раньше были популярны из-за добычи серебра. В 1870-х годах это место называли одним из наиболее опасных на Диком Западе. И неудивительно, ведь убийства здесь совершались постоянно. Оставшиеся с того времени постройки могут доказать это: стены полностью изрешетили пулями, а кое-где можно встретить старые следы от крови. Тем не менее жуткая история не испугала новых владельцев города. Кроме того, они собираются инвестировать в это место еще как минимум 770 тысяч фунтов стерлингов. Уникальной реставрацией они собираются добиться сохранения облика реликвии прошлого. В числе 22 зданий, которые сохранились до наших времен: отель, церковь, магазин, музей и подъемник для добычи полезных ископаемых. Сам город располагается всего в 200 милях от Лос-Анджелеса, если ехать на север. Основан он был в 1865 году и сперва здесь добывали серебро, а позже город стал самым крупным производителем свинца во всей Калифорнии. Тем не менее в связи с падением цен на серебро горнодобывающая промышленность постепенно сошла на нет и в 1950 году город опустел. Сделка была заключена в пятницу 13-е, и по мнению новых владельцев, это весьма символично. Агенты по недвижимости уверяют, что в этой местности часто можно встретить призраков. Что касается планов новых владельцев, они собираются построить здесь гостиницу, ресторан, музыкальную студию и театр, где люди смогут насладиться американской историей.