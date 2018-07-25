Омск имеет прямую поддержку от Путина

Накануне врио губернатора Александр Бурков и мэр города Оксана Фадина объезжали Советский округ, где побывали на нескольких объектах и ответили на вопросы омичей на встрече в ДИ им. Малунцева.

Там Бурков и сообщил, что Омску пришлось бы очень сложно без поддержки из столицы.

«У Омска при бюджете в 15 млрд руб. долгов только по исполнительным листам за капремонт 17,6 млрд, — цитирует главу региона «Оm1». — И нам пришлось бы очень сложно, если бы не прямая поддержка Путина. 15 млрд руб. получил регион из федерального центра».