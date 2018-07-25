В Кузбассе суд оштрафовал предприятие за «откаты» по контракту

По данным ведомства, в 2016 году коммерческое предприятие заключило договор подряда с угольной компанией на бурение вентиляционной скважины. Инженер этой компании предложил представителю подрядчика платить деньги для избежания проблем при приемке и перечислении средств за выполненные работы.

"Стороны договорились о перечислении 7% от суммы заключенного контракта по бурению на расчетный счет фирмы-посредника. С июня по сентябрь 2017 года незаконно было перечислено около 2 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Прокурор Ленинск-Кузнецкого района возбудил в отношении предприятия-подрядчика дело об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере».

Мировой судья на днях рассмотрел материалы дела, признал юридическое лицо виновным и назначил штраф в размере 10 миллионов рублей, уточнили в прокуратуре. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Также отмечается, что в отношении получателя «откатов» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере».