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Мать-«кукушка» из НСО задолжала 100 тысяч четырехлетней дочери
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Мать-«кукушка» из НСО задолжала 100 тысяч четырехлетней дочери 

АиФ-Новосибирск 31 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирские судебные приставы возбудили уголовное дело за неуплату алиментов в отношении двадцатидвухлетней жительницы Тогучинского района НСО. С начала 2018 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области возбуждено 564 уголовных дела в отношении безответственных родителей за неуплату алиментов.
Бывший муж матери-кукушки воспитывает один 4-летнюю дочку. Тем временем его экс-супруга, лишенная родительских прав уже успела накопить задолженность по алиментам свыше 100 000 рублей. Должницу уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание ребёнка. За совершенное правонарушение судья назначил женщине 20 часов обязательных работ.
Однако дама увиливала от выполнения родительских обязанностей, и не хотела работать, в центр занятости не обращалась, на учет в качестве безработной не вставала. Дознавателем отдела судебных приставов по Тогучинскому району Новосибирской области в отношении гражданки А. возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.
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