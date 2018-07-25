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Вандализм на кладбищах Новосибирска летом 2018 — расследование
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Вандализм на кладбищах Новосибирска летом 2018 — расследование 

Все новости Новосибирской области 36 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Въезд №1 старого Гусинобродского кладбища. Покоя здесь нет ни живым, ни мертвым. Житель Новосибирска Виктор Дранишников приехал бороться с сорняками на могилах родственников и проверить, не стащил ли кто железную оградку. Однако больше опасаться теперь нужно вандалов.
«Раньше драгметаллы воровали, а сейчас чистый вандализм — валят, гадят и уходят», — пожаловался Виктор Дранишников.
На соседних аллеях буквально за одну ночь сломали десяток надгробий. Жилых и офисных помещений вокруг нет, дорожка непроходная, а значит, кто-то приехал сюда на машине целенаправленно.
«Возможно, это какие-то религиозные обряды. Ну некое, скажем так, посвящение, ритуал. Я ничего не могу исключить. Сложно к этим людям в голову залезть и определить, какая цель и для чего это сделано. Но по факту мы имеем осквернение, вандализм. И это недопустимо в рамках морали и нашей жизнедеятельности в обществе», — говорит директор МКУ «Ритуальные услуги» Сергей Авдюнин.
Ждать родственников в администрации кладбища не стали и буквально за выходные восстановили разрушенные захоронения.
Специалисты сетуют, что следить днем и ночью за 200 гектарами захоронений имеющимися силами практически невозможно. Устанавливаемые камеры сами надо охранять, так как умельцы скручивают их с любой высоты. Сборщики металлолома вынуждают похоронные дома отказываться от изготовления медных и латунных табличек.
Есть на кладбищах и другой контингент правонарушителей, которые приходят за горячительными напитками и конфетами на могилах. Привлечь за кражу по российскому законодательству практически невозможно. И поэтому администрация обычно настоятельно просит их собрать мусор на дорожках. Все методы, как говорится, хороши.
Но особая опасность — вандалы. Орудуют они в основном на Заельцовском и Клещихинском кладбищах. Теперь добрались и до отдаленного Гусинобродского. А когда законы морали не действуют, есть надежда на уголовный кодекс. Администрация уже обратилась в полицию, ведется расследование.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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