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Opel под опекой PSA начал налаживать свои дела
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Opel под опекой PSA начал налаживать свои дела 

Daily-Motor 55 минут назад
Фото: Daily-Motor
В прошлом году автомобильный бренд Opel поменял владельца на PSA. И, похоже это решение было принято не зря, ведь марка смогла за короткий период времени постепенно наладить свою работу, а финансовый отдел и вовсе заявил о том, что был зафиксирована прибыль.
За первое полугодие компания смогла выйти в плюс, при этом чистая прибыль составила почти полтора миллиарда евро и прирост дошёл до 19 процентов. И это при том, что в прошлом году бренд имел убытки в 179 000 000 евро. В последний раз прибыль была зафиксирована аж 19 лет назад. Поэтому можно смело говорить о том, что смена управления бренда однозначно пошла марке на пользу.
Для того, чтобы снизить расходы на производство, компании пришлось уволить более трёх с половиной тысяч человек, и ещё четыре тысячи уже в скором времени попрощаются со своими рабочими местами. В результате пересмотра эффективности работы, выпуск каждого автомобиля удалось удешевить аж на 700 евро. Кроме того, огромное влияние на рост прибыли оказало то, что компания начала продавать кроссоверы, ведь именно этот класс авто сейчас наиболее популярный.
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