Opel под крылом PSA начал выбираться из убытков

В прошлом году одна из старейших автомобильных марок в мире сменила владельца с General Motors на Peugeot Citroen Automobiles, и, как оказалось, наверное не зря: впервые за долгие годы её финансовый отдел зафиксировал прибыль.

Как сообщается в финансовом отчёте PSA за первое полугодие текущего года, альянс за этот период увеличил чистую прибыль на 18%, до 1,48 млрд евро, при этом Opel и его британский «брат» Vauxhall в течение первого полугодия заработали 502 миллиона евро, тогда как в прошлом году фиксировались убытки в размере 179 миллионов евро. В 2016 году дела обстояли ещё хуже — убытки составили 257 миллионов евро. Стоит отметить, что в последний раз Opel фиксировал прибыль в далёком 1999 году.

Как сообщает информационное агентство Reuters, добиться такого результата немцы смогли благодаря жёсткой политике PSA. Руководство концерна уволило порядка 3 700 человек из штата Opel, также альянс собирается распрощаться с отделом разработок немецкой марки, в котором сейчас трудятся порядка 4 000 человек. В целом, PSA сократила расходы Opel на 28%, а также снизила себестоимость производства каждого автомобиля марки на 700 евро.

Свою роль в «выздоровлении» бренда сыграли и новые кроссоверы, на которые Opel начал акцентировать своё внимание, хотя нужно отметить, что бренд всё-таки «провалился» по производству автомобилей — с 984 769 в 2016 году до 935 169 в прошлом году. Тем не менее, по данным аналитика компании JPMorgan Хосе Асуменди, Opel восстанавливается с небывалой для автомобильной индустрии скоростью.

Что же касается PSA Group в целом, то по итогам первого полугодия концерн нарастил продажи автомобилей на 38% — до 2,18 млн единиц, выручка альянса за отчётный период возросла на 40,1% — до 38,6 млрд евро. Всё это привело к тому, что акции PSA «взлетели» в цене на 10%, а капитализация альянса достигла почти 19 млрд евро.

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По материалам: www.kolesa.ru