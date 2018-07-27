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В храме вблизи Бутырского района отметят день Крещения Руси
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В храме вблизи Бутырского района отметят день Крещения Руси 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Владимирские дни пройдут в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки, расположенном вблизи Бутырского района. Здесь устроят праздничный концерт и ярмарку в честь 1030-летия крещения Руси и в память о равноапостольном князе Владимире.
— В субботу, 28 июля, настоятель храма отец Владимир Новицкий отслужит Божественную литургию, после которой у крыльца состоятся праздничный концерт, чаепитие и ярмарка. На следующий день после утреннего богослужения для всех желающих накроют праздничный стол, — сообщили в храме.
Напомним, храм святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки находится по адресу Ивановская ул., д. 3. (ис)
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