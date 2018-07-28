В честь 1030-летия Крещения Руси в российских храмах будет совершён колокольный звон

28 июля, в день празднования 1030-летия Крещения Руси, в рамках акции «Слава Тебе, Боже» в российских храмах прозвучит колокольный звон. В Московском регионе он начнётся вскоре после полудня.