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В честь 1030-летия Крещения Руси в российских храмах будет совершён колокольный звон
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В честь 1030-летия Крещения Руси в российских храмах будет совершён колокольный звон 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
28 июля, в день празднования 1030-летия Крещения Руси, в рамках акции «Слава Тебе, Боже» в российских храмах прозвучит колокольный звон. В Московском регионе он начнётся вскоре после полудня.
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