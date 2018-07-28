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СМИ: праздничные молебны в честь 1030-летия крещения Руси прошли в храмах ДНР
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СМИ: праздничные молебны в честь 1030-летия крещения Руси прошли в храмах ДНР 

ТАСС 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Праздничные богослужения в честь 1030-летия крещения Руси состоялись в субботу в храмах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Центром торжеств стал Свято-Владимирский храм в Донецке. Рядом, на площади у памятника Святому равноапостольному князю Владимиру, прошел молебен и литургия, возглавляемые митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом.
Участие в молебне приняли сотни прихожан, руководители республики и парламентарии. После службы состоялся Крестный ход.
День Крещения Руси закреплен в законодательстве ДНР в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие славянских народов. Отмечается по церковному календарю ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, при котором в 988 году состоялось крещение Руси.
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