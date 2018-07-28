СМИ: праздничные молебны в честь 1030-летия крещения Руси прошли в храмах ДНР

ДОНЕЦК , 28 июля. / ТАСС /. Праздничные богослужения в честь 1030-летия крещения Руси состоялись в субботу в храмах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Центром торжеств стал Свято-Владимирский храм в Донецке. Рядом, на площади у памятника Святому равноапостольному князю Владимиру, прошел молебен и литургия, возглавляемые митрополитом Донецким и Мариупольским Иларионом.

Участие в молебне приняли сотни прихожан, руководители республики и парламентарии. После службы состоялся Крестный ход.