Как Москва отмечает День Крещения Руси

День крещения Руси празднуется в память о величайшем событии нашей истории, принятии христианства как официальной государственной религии, которое произошло в 988 году во время правления киевского князя Владимира Святославича.

По традиции, праздник этот широко отмечает весь славянский православный мир. Столицу тоже ждет разнообразная программа торжеств.

В День крещения Руси на Боровицкой площади после молебна князю Владимиру состоится Праздник православного хорового пения при участии Синодального хора и сводного хора Московской епархии.

28 июля на нескольких улицах Москвы ограничат движение. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси, которые пройдут на Боровицкой площади.

С 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 08:00 до 13:00 проехать нельзя будет по улице Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. С 11:30 до 13:00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменке.

Кроме того, с 08:00 до 11:30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста.

4. Новоспасский монастырь

Главная святыня монастыря — чудотворная икона Божией Матери «Всецарица». Этот список иконы прибыл в Россию из афонского Ватопедского монастыря. Считается, что святыня помогает от онкологических заболеваний и наркозависимости.

5. Храм иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной роще.

Чудотворная икона «Нечаянная радость», находящаяся в храме, написана в XIX веке. Она помогает от разных бед и невзгод. Родители молят о помощи детям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:

— Так же, как личное крещение является очень важным для человека — это начало жизни со Христом для каждого, — так и для всех нас таким началом явилось Крещение в Киевской купели. С этого дня начался отсчет нашей священной истории, нашей истории отношений с Богом. Дело в том, что Крещение Руси было очень важным цивилизационным фактором. Крещение открыло огромные перспективы для духовного роста наших народов, для создания некой культурной общности восточных славян. Этот праздник, помимо сугубо церковного, духовного значения, также имеет большое общественное и культурное значение.

Как замечает Святейший Патриарх Кирилл, последние 30 лет в жизни стран исторической Руси — «феномен, которому нет равных в мировой истории», так как нигде и никогда за такой непродолжительный промежуток времени не было построено столько храмов и создано столько христианских общин. Вместе с тем, факт строительства новых храмов не является главным критерием духовного возрождения — речь идет «о реальном воцерковлении миллионов людей» и изменении их нравственных устоев. С каждым годом в храме становится все больше молодежи, появляются активные молодежные движения, братства, объединения.

ПО ТЕМЕ

Почему князь Владимир выбрал Православие?

В «Ипатьевской летописи» есть особо ценный эпизод, относящийся к 984-986 годам. В нем описано посольство представителей разных стран к князю Владимиру Святославичу и выбор киевским правителем новой религии (подробнее…)