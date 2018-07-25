Ещё
В сети появился клип Терри на песню «Домофон» — посмотрите его сейчас
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети появился клип Терри на песню «Домофон» — посмотрите его сейчас 

Пятый канал 37 минут назад
Фото: Пятый канал
Новый артист музыкального лейбла Black Star TERRY дебютировал на YouTube c новым видео и сходу занял первую строчку во вкладке «в тренде». За несколько часов его посмотрели более миллиона раз.
Осторожно, спойлер! Сюжет клипа начинается в аптеке, где герой скупает все презервативы и получает саркастичный комментарий от фармацевта. Далее следует привычная для лейбла Тимати картинка — красивая девушка и эффектное авто. Действие развивается вокруг домофона в элитном жилом комплексе, где живет героиня. В конце выясняется, что сотрудница аптеки — мать красавицы из машины.
Ранее Пятый канал рассказывал о девушке Тимати, которая оконфузилась на свадьбе певца Эмина.
Пятый канал: последние новости
Огромный камень выпал из Стены плача в Иерусалиме — видео В Китае появился небоскреб-водопад — видео Женщина умерла во время интимной пластики в Москве — кадры из клиники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США41
Раскрыта правда о «Посейдоне»48
Трамп обрушил рубль615
В смерти актера Исакова обвинили врачей6
Украинцев оставили без пенсий85
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение