В сети появился клип Терри на песню «Домофон» — посмотрите его сейчас

Новый артист музыкального лейбла Black Star TERRY дебютировал на YouTube c новым видео и сходу занял первую строчку во вкладке «в тренде». За несколько часов его посмотрели более миллиона раз.

Осторожно, спойлер! Сюжет клипа начинается в аптеке, где герой скупает все презервативы и получает саркастичный комментарий от фармацевта. Далее следует привычная для лейбла Тимати картинка — красивая девушка и эффектное авто. Действие развивается вокруг домофона в элитном жилом комплексе, где живет героиня. В конце выясняется, что сотрудница аптеки — мать красавицы из машины.

Ранее Пятый канал рассказывал о девушке Тимати, которая оконфузилась на свадьбе певца Эмина.