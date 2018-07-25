Единый закон о компенсациях потерявшим жилье в ходе ЧС приняли в Приморье

Депутаты Законодательного собрания Приморского края приняли в третьем чтении законопроект, по которому в крае будут выплачиваться компенсации гражданам, потерявшим единственное жилье в ходе чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, право на получение господдержки из краевого бюджета получат наниматели или собственники жилья, которое было признано непригодным в результате стихийного бедствия. При этом оно должно являться единственным местом жительства, а на дату введения режима чрезвычайной ситуации заявитель должен постоянно проживать в данном помещении. Ранее в Приморском крае после каждого наводнения или других ЧС было необходимо принимать отдельный законодательный акт, чтобы начать выплаты потерявшим жилье жителям.

«Законопроект прописывает алгоритм оказания помощи населению при возникновении чрезвычайной ситуации регионального масштаба. У администрации Приморья появляется возможность незамедлительно приступать к мерам реагирования на ЧС и восстановлению ущерба, так как необходимости ждать принятия соответствующего закона по каждому конкретному случаю объявления чрезвычайной ситуации уже не будет», — высказался в ходе второго чтения на прошлом заседании председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис

Размер денежной выплаты будет рассчитываться исходя из стоимости одного квадратного метра, которую установит своим подзаконным актом администрация края, и норматива общей площади с учетом членов семьи пострадавшего. Для одиноко проживающих граждан он составит 33 кв. м, на семью из двух человек — 42 кв. м, а на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, — 18 кв. м. Однако норматив не может превышать общую площадь утраченного жилья.

«По предварительным расчетам профильного департамента, в 2018 году на исполнение законопроекта потребуется более 122 млн рублей. Средства необходимы для обеспечения жильем тех семей, которые пострадали вследствие ливневых дождей, прошедших в Приморье период с 6 по 7 августа прошлого года. В результате этого стихийного бедствия в четырех муниципалитетах края — Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском и Хасанском муниципальных районах — непригодными для проживания признаны 65 домовладений», — сообщает пресс-служба приморского парламента.

Ливни в начале августа 2017 года вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тыс. жилых домов и 2,4 тыс. придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В 2016 году в конце августа на Приморье обрушились тайфуны «Лайонрок» и «Немтеун», от которых в общей сложности пострадали более 40 тыс. человек.