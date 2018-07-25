Более 800 артиллеристов подняты по тревоге на российской военной базе в Таджикистане в рамках полевого выхода

Расчёты ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, миномётов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. На 201-й российской военной базе, дислоцированной на территории Таджикистана , начался масштабный полевой выход артиллеристов. В учебных мероприятиях задействовано более 800 военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, в частности, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также возимые 120-мм миномёты. Полевой выход артиллеристов будет проходить на полигоне Ляур, который находится в 30 км южнее города Душанбе. Расчёты ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, миномётов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой. Полевой выход продлится до 8 августа. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.