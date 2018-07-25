Закон о сельских старостах приняли в Приморье

Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередной сессии в среду приняли в трех чтениях закон «О сельских старостах в Приморском крае».

Как доложил на заседании руководитель департамента внутренней политики администрации Приморья Павел Ясевич, федеральным законодательством уже определен правовой статус старосты, субъектам РФ предоставлено право самостоятельно регулировать сопутствующие вопросы.

Закон определяет порядок работы старост с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, населением, участие в сходах, собраниях, конференциях граждан, информирование жителей села, содействие в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений. Староста также вправе направлять в органы местного самоуправления обращения и предложения, которые подлежат обязательному рассмотрению.

Сельский староста назначается представительным органом муниципального образования из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. Кандидаты в старосты могут быть как самовыдвиженцами, выдвигаться муниципалитетом или жителями села. Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет.