Дайджест российских СМИ — 25 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — БРИКС-криг — Десятый саммит «пятерки» открывается на фоне торговых войн — Президент РФ Владимир Путин расскажет о своей встрече с американским лидером Дональдом Трампом партнерам по БРИКС, с которыми увидится на саммите «пятерки» в южноафриканском Йоханнесбурге. В целом же о США на трехдневной встрече, которая формально начинается сегодня, вспомнят неоднократно. В частности, как заявил «Ъ» министр экономического развития РФ Максим Орешкин, в Йоханнесбурге обсудят солидарные меры против протекционистской торговой политики Дональда Трампа.

— Авиаторы накеросинили цены — Цены на билеты пошли в рост из-за дорогого топлива — Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%. С 26 июля «Аэрофлот» повысит на 200–400 руб. топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков. Другие российские авиакомпании пока не говорят об этом, но признают, что билеты неизбежно подорожают. В туристической отрасли ожидают, что при сохранении тенденции в зимнем сезоне стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.

— «Семейный автомобиль» въехал в банки — Минпромторг не спешит компенсировать потери от льготного автокредитования — Банки, участвовавшие в программах льготного автокредитования, несколько месяцев не могут получить от Минпромторга компенсацию своих выпадающих доходов. До сих пор даже не принят нормативный документ, по которому должны быть выделены средства. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Кто-то из игроков всерьез беспокоится, кто-то верит в добросовестность государства, Минпромторг пока хранит молчание.

— «Это просто вредная идея по существу» — Глава НОВАТЭК Леонид Михельсон о гарантиях, партнерах и Севморпути — Через две недели НОВАТЭК готовится запустить вторую линию завода по сжижению газа «Ямал СПГ». Как компания намерена развивать новые проекты по СПГ, в чем проблемы с заказом флота, в том числе на подконтрольной «Роснефти» верфи «Звезда», и почему нельзя запрещать иностранные суда в Арктике, «Ъ» рассказал председатель правления и совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон.

— Таунхаусы встраивают в Жилищный кодекс — Депутаты намерены урегулировать статус малоэтажки — Очередная попытка урегулировать статус таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов предпринята депутатами — соответствующий законопроект планируется внести в ближайшие дни. Предполагается, что собственники будут выбирать из трех вариантов: непосредственное управление, ТСЖ или управляющая компания (УК). В отсутствии решения жители таунхаусов должны будут заняться управлением сами, а коттеджные поселки получат УК, выбранную муниципалитетом по итогам конкурса.

— Расходы на НИОКР вышли только суммой — По тратам на одного исследователя РФ оказалась в хвосте мирового рейтинга — Россия замкнула десятку ведущих стран мира по величине внутренних расходов на исследования и разработки (НИОКР) в расчете по паритету покупательной способности. По численности исследователей страна и вовсе занимает четвертое место в мире, но по удельным затратам на НИОКР и их вкладу в ВВП остается в третьем и четвертом десятках мирового рейтинга. Фиксирующее это положение исследование ВШЭ может служить объяснением одного из целевых показателей обсуждаемого в Белом доме нацпроекта «Наука», предполагающего расходование до 2024 года 1 трлн руб. на научные исследования.

— Лечение на бюджетном уровне — Госдума расширила госпрограмму по редким заболеваниям — Госдума одобрила в первом чтении законопроект о расширении списка редких болезней, лекарства для лечения которых закупаются из федерального бюджета. С 2019 года в перечень госпрограммы «Семь нозологий» будут добавлены еще пять заболеваний — финансирование при этом должно вырасти на 10 млрд руб., до 54 млрд Впрочем, по данным пациентских организаций, дополнительных средств может и не хватить — уже сейчас программа в ее нынешнем объеме требует дополнительных 6,7 млрд руб.

— Советник по праву — На 87-м году жизни умер Вениамин Яковлев — Во вторник утром умер советник президента, первый глава Высшего арбитражного суда Вениамин Яковлев. Он работал со всеми президентами страны: от Михаила Горбачева до Владимира Путина. Коллеги и ученики называют его одним из отцов современного права.

— Сергей Собянин ждет от москвичей осознанного выбора — Мэр Москвы встретился с доверенными лицами — Мэр Москвы Сергей Собянин встретился в предвыборном штабе со своими доверенными лицами, из которых 22 Мосгоризбирком зарегистрировал прямо перед началом мероприятия. Господин Собянин заявил, что «подавляющее большинство обещаний» из предвыборной программы 2013 года исполнено, а доверенных лиц призвал не останавливаться на достигнутом. Новые обещания мэр еще не сформулировал.

— Национальные языки подвели к третьему чтению — Госдума обновляет стандарты преподавания государственных языков — Сегодня Госдума примет в окончательном, третьем чтении законопроект, по которому изучение государственного языка РФ — русского — и государственных языков национальных республик станет обязательной частью программ обучения. При этом родители получат «свободный выбор» языка, который их дети будут изучать как родной. Депутаты уверены, что сняли беспокойство республик за судьбу национальных языков. Эксперты в ряде республик по-прежнему опасаются, что родные языки постепенно «станут никому не нужны».

— «Мы проследили движение всех средств, выделенных Минкультом» — Начальник следователей-генералов — о резонансных уголовных делах — Исполняющий обязанности заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Сергей Голкин рассказал «Ъ» о том, как ведется следствие по самым резонансным преступлениям последних лет.

— Бывший владелец «Лабиринта» готов к компромиссу — Михаил Шаманов рассчитывает на процессуальные гарантии при возвращении на родину — Как стало известно «Ъ», представители одного из бывших руководителей группы компаний «Лабиринт» Михаила Шаманова пытаются добиться переквалификации его обвинения с тем, чтобы уголовное преследование бизнесмена могло быть прекращено в связи с истечением срока давности. В этом господин Шаманов, проживающий сейчас в Лондоне, видит одну из гарантий, позволяющих ему вернуться в Россию по так называемому списку Титова.

— Госдума разрешает регистрировать машины у дилеров — Автовладельцы смогут оформлять их без посещения ГИБДД — Госдума приняла во втором чтении законопроект о «регистрации транспортных средств», разрешающий оформлять новые машины без посещения ГИБДД — у дилеров. Сейчас ГИБДД ежегодно проводит до 2,5 млн таких регистраций. После принятия закона инспекторы будут присваивать автомобилям лишь сочетания букв и цифр, а изготовление металлических номерных табличек передадут частникам. При этом из документа исчезла норма об аукционах по покупке «красивых» номеров, хотя ранее поручение разработать такой порядок давал Владимир Путин.

— Врачебным ошибкам подбирают цену — Медики, пациенты и юристы не видят смысла в дополнительных «медицинских» статьях — Опрошенные «Ъ» представители врачебных и пациентских сообществ, а также юристы подвергли критике предложения об изменении Уголовного кодекса, представленные несколько дней назад Национальной медицинской палатой (НМП) совместно со Следственным комитетом России (СКР) и Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России). Изменения направлены на дополнительную регламентацию ответственности медиков в случаях, когда их работа влечет криминальные последствия.

— Избиения в ярославской колонии расследуют в Москве — Аресты тюремщиков не освободят от ответственности руководителей управлений ФСИН — Уголовное дело об избиении в2017 году заключенного ярославской исправительной колонии №1 Евгения Макарова по поручению главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства. Ожидается, что сегодня суд изберет меру пресечения ранее задержанным шестерым сотрудникам ИК-1, участвовавшим в пытках Евгения Макарова. Господин Бастрыкин потребовал «дать жесткую оценку» не только бывшему следователю Родиону Свирскому, отказавшемуся расследовать пытки в исправительном учреждении, но и его руководству.

— Евросоюз делит беженцев — А Россия пытается вернуть их домой — Еврокомиссия предложила выплачивать по €6 тыс. за одного мигранта тем странам ЕС, которые согласятся открыть у себя так называемые контрольные центры по приему, проверке и перераспределению потенциальных беженцев. Сегодня эту и другие инициативы по разрешению миграционного кризиса обсудят в Брюсселе послы стран—членов ЕС. Внести свою лепту в решение проблемы притока мигрантов в Европу может и Россия: вчера глава МИД Сергей Лавров и начальник Генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов обсудили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель последние усилия Москвы по возвращению сирийских беженцев на родину.

— Армения ищет в себе новые силы — Власти и активисты готовятся к досрочным выборам — В Армении начинается подготовка к досрочным парламентским выборам, провести которые премьер-министр Никол Пашинян пообещал сразу после своего прихода к власти. Парламент рассматривает поправки к избирательному кодексу, а аналитики делают прогнозы по поводу того, появятся ли в пережившей «бархатную революцию» стране «новые, нескомпрометированные силы». На роль таковых, в частности, претендуют радикалы из группы «Сасна црер»: активисты, обвиняемые в захвате летом 2016 года полицейского полка в Ереване, объявили вчера о своих политических амбициях.

— Утилизация на лопатках — Минпромторг хочет ввести утильсбор на газовые турбины — Российские машиностроители могут получить новый механизм поддержки отрасли: по данным «Ъ», Минпромторг предложил ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин мощностью до 32 МВт. При этом, как и сейчас в автопроме, отечественным компаниям сбор неофициально компенсируют субсидиями из бюджета, так что, как полагают собеседники «Ъ», вырастет лишь цена импортного оборудования. Сильнее всего мера ударит по рынку распределенной генерации и может увеличить конечные энергоцены для потребителей.

— «Плеер.ру» снимают с паузы — Интернет-магазин возобновляет торговлю — Проверка в «Плеер.ру», проведенная налоговиками при поддержке ФСБ, лишь временно парализовала деятельность интернет-магазина. Как выяснил «Ъ», офис и зал выдачи товаров к вечеру были открыты для покупателей, в компании также готовы оформлять онлайн-заказы и доставлять их курьерами. Появление онлайн-касс дало ФНС инструмент для массовых проверок рынка электроники, но механизма для блокировки сайтов нарушителей у властей пока нет, констатируют участники рынка.

— Покупатели перешли в болельщики — Они сократили походы в торгцентры во время ЧМ-2018 — Организованные во время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) фестивали болельщиков в крупных российских городах составили конкуренцию торговым центрам. Выходные дни, совпадавшие с датами матчей, россияне предпочитали проводить на массовых мероприятиях, отказываясь от привычного досуга в моллах. В результате их посещаемость показала заметный спад. Показатель Shopping Index, отражающий динамику посещаемости торгцентров, в крупных городах демонстрировал отрицательную динамику в дни проведения матчей ЧМ-2018.

— «Домашним деньгам» не хватило финансов — Компания снова допустила технический дефолт — Микрофинансовая организация МФК «Домашние деньги» допустила новый технический дефолт, не выплатив инвесторам положенные по согласованному плану реструктуризации деньги. Для избежания реального дефолта средства компания должна найти в течение десяти дней. В «Домашних деньга» уверяют, что в отведенный срок реализуют долговой портфель, на который уже есть покупатели, и выполнят обязательства. Однако эксперты считают условия реструктуризации неподъемными для МФК и отмечают, что держатели могут воспользоваться правом досрочного требования о ­погашении облигаций.

— В «Регион» на пенсию — Бывший гендиректор НПФ Сбербанка будет курировать фонды группы — Галина Морозова, руководившая НПФ Сбербанка, будет курировать пенсионный бизнес группы «Регион». В прошлом ей удалось вывести в лидеры рынка дочерний фонд крупнейшего банка. Теперь же, как говорят эксперты, перед госпожой Морозовой могут быть поставлены задачи консолидации и агрессивного роста пенсионного бизнеса «Региона».

— В Крыму нашлась ненужная энергетика — Камыш-Бурунскую ТЭЦ в Керчи могут закрыть — Компания КрымТЭЦ грозит закрыть с 2022 года основной источник теплоснабжения Керчи — Камыш-Бурунскую ТЭЦ. Станция неэффективна, но необходима, в частности, для покрытия крымского энергодефицита. Пока ТЭЦ получает повышенный «вынужденный» тариф на энергорынке, но по окончании льготы схему теплоснабжения Керчи могут передать более дешевым котельным. При этом совсем недавно КрымТЭЦ строила планы по «глубокой модернизации» Камыш-Бурунской ТЭЦ.

— Окрестности Зарядья сменили реконструктора — Обустройством квартала возле парка займется Артур Маркарян — Бывший топ-менеджер «Главстроя» Артур Маркарян стал новым владельцем девелоперской компании «Горкапстрой-гарант». В ее портфеле пока только один знаковый проект — реконструкция комплекса из 30 зданий на Москворецкой набережной, недалеко от известного парка Зарядье, стоимостью более 10 млрд руб. Для его реализации бизнесмен планирует привлечь партнера, возможно китайского.

— «ЛитРес» ответит за «Спекулянта» — Автор романа выиграл суд против магазина — Суды Республики Башкортостан по иску местного писателя-фантаста признали крупнейший в России магазин электронных книг «ЛитРес» нарушителем авторских прав. Автор надеется на компенсацию в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. за каждый проданный электронный экземпляр романа «Спекулянтъ». В реальности компенсация может быть минимальной, предупреждают юристы.

— Топ-менеджеры ADG выпали из кадра — Компанию покинул экс-глава «Каро» Игорь Ильчук — Как стало известно «Ъ», проект реконструкции советских кинотеатров в Москве, которым на деньги ВТБ занимается девелопер ADG Group, потерял двух топ-менеджеров. Финансовый директор Александр Кабанов попал в СИЗО по обвинению в мошенничестве в связи с его предыдущей работой в группе «Сумма». Кроме того, из компании уволился бывший гендиректор киносети «Каро» Игорь Ильчук, который планировал развивать отношения киноцентров ADG с арендаторами.

— Bayer не держит патент — У препаратов компании множатся дженерики — После того как немецкая Bayer не смогла через суд запретить оборот дженерика компании «Натива» на свой противоопухолевый препарат «Нексавар», еще один его аналог зарегистрировал другой российский производитель — «Фармасинтез». «Натива» тем временем потребовала у суда выдать ей лицензию на пользование патентами Bayer, необходимыми для выпуска дженерика.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Минфин начинает реформу ОСАГО — Министерство предлагает радикальные изменения в закон «Об ОСАГО» — «Ведомости» изучили обновленные поправки Минфина в закон «Об ОСАГО», которые во вторник для согласования получили заинтересованные ведомства (подлинность документа подтвердил один из получателей). В них содержатся почти все предложения ведомства по либерализации рынка, цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию.

— Суд рассмотрит первую жалобу от компании, пострадавшей при блокировке Telegram — Ущерб заявитель оценивает в 500 000 руб., но денег от Роскомнадзора пока не требует — Таганский суд Москвы 30 июля рассмотрит по существу административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, созданным для продвижения дизайнерских фотопостеров, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

— Конгресс США отложил санкции против импортеров российского оружия — За сохранение исключений из санкционного закона CAATSA выступал Пентагон — Конгресс США предоставил ­исполнительной власти право выводить из-под действия санкционного закона CAATSA страны — импортеры российского вооружения, если это необходимо в американских интересах. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте комитета по вооруженным силам палаты представителей отчете об обсуждении членами обеих палат конгресса закона о военном бюджете на 2019 финансовый год, где суммированы различные согласованные поправки к законопроекту.

— Культура отдана в редактуру — Президиум фракции «Единая Россия» во вторник рекомендовал Елену Ямпольскую на пост председателя комитета Госдумы по культуре вместо скончавшегося 14 июня режиссера Станислава Говорухина. Ее кандидатуру палата может утвердить уже в среду, говорят думские собеседники «Ведомостей». Сейчас Ямпольская, ранее работавшая главным редактором газеты «Культура», занимает пост первого зампреда комитета по информационной политике.

— Новый меморандум Внешэкономбанка увеличивает число потенциальных проектов — Но от участия в убыточных ВЭБ отказывается — Спустя три года после того как долги и западные санкции привели Внешэкономбанк на грань дефолта, у банка появится новый меморандум. О его утверждении сообщил премьер Дмитрий Медведев. Меморандум изменен по четырем направлениям, пояснил «Ведомостям» первый зампредседателя ВЭБа Николай Цехомский. Определены новые принципы работы ВЭБа — безубыточность и возможность работать в партнерстве с другими банками.

— Воспользоваться российскими офшорами смогут только зарегистрированные за границей компании — Иначе государство рисковало создать схему вывода капитала — «Ведомости» ознакомились с последней версией поправок в пакет законопроектов о создании офшоров в России (их подлинность подтвердили федеральный чиновник и два участника совещаний в правительстве, а также представитель Минэкономразвития). В среду Госдума должна рассматривать их во втором чтении.

— ЧМ-2018 замедлил экономический рост в июне — Оптовая торговля и строительство упали на фоне весенней подготовки к мундиалю — В июне ВВП сократился на 0,4% к маю, подсчитали аналитики Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка (ВЭБ), объяснив замедление роста экономики подготовкой к чемпионату мира по футболу 2018 г. Если в январе — марте экономику подстегивало предвыборное увеличение зарплат бюджетников и благоприятная для промышленности погода, то в апреле — мае — завершение подготовки к ЧМ, указывает руководитель направления «Макроэкономика» Института ВЭБа Олег Засов.

— «Шереметьево» сушит тоннель стоимостью 8,5 млрд рублей — Из-за погоды нарушилась работа багажного тоннеля — В багажном тоннеле «Шереметьево» смонтированы и постоянно работают 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню и система транспортировки трансферного багажа запущена в тестовом режиме, сообщил представитель аэропорта. Пропускная способность подземного багажного тоннеля, соединяющего новый терминал В (северная зона аэропорта) с терминалами D, E и F (южная зона), снизилась из-за высокой влажности, интенсивных осадков и жары, установившихся в Московском регионе, сообщал аэропорт ранее.

— Путин поручил оценить целесообразность строительства моста на Сахалин — Его строительство обойдется почти в 640 млрд рублей и может быть завершено уже в 2023 году — Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин, предварительно оценив экономику проекта. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. Последний сам поднял этот вопрос, сказав, что о строительстве моста президента и правительство попросили сахалинские депутаты. Частично направить средства на проект можно из тех, которые изымаются по соглашению о разделе продукции.

— Отчисления застройщиков для защиты покупателей квартир увеличат в 5 раз — Это должно их простимулировать поскорее перейти на счета эскроу — Государство никак не может решить, сколько хочет получать от застройщиков в Фонд защиты дольщиков. О том, что эти взносы будут повышены, впервые заявлял председатель комитета Госдумы по собственности Николай Николаев на парламентских слушаниях 7 июня: с 1 октября — до 3% от стоимости каждого договора долевого участия, а с 1 января 2019 г. — до 6%. Сейчас в фонд платится 1,2%.

— Турецкая Enka отказалась от строительства транспортного узла на Павелецком вокзале — Новый инвестор — группа МИЦ может возвести там апарт-комплекс на 42 000 кв. м — Структура группы МИЦ, компания «Стройкомплекс „Говорово“, в апреле 2018 г. стала владельцем фирмы „ТПУ „Павелецкая“, следует из выписки из ЕГРЮЛа. Последней, как ранее сообщалось в материалах правительства Москвы, принадлежат права на строительство многофункционального комплекса (МФК) с подземным паркингом общей площадью 42 000 кв. м на пересечении Дубининской улицы и Стремянного переулка

— „Газпром-медиа“ продаст футбол миллиону болельщиков — Холдинг запустил новый канал о российском футболе — Одно из обязательств, которые взяла на себя „Газпром-медиа“ по контракту с Российской премьер-лигой (РПЛ), — до конца 2020 г. увеличить втрое число подписчиков „Матч премьера“, заявил гендиректор медиахолдинга Дмитрий Чернышенко. Сколько подписчиков у канала „Наш футбол“, на базе которого запускается „Матч премьер“, он не уточнил. Сейчас у футбольного канала „Газпром-медиа“ 300 000–400 000 подписчиков, рассказали источники в холдинге, соответственно, через два года ему должны платить за доступ к матчам российских команд около 1 млн человек.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Pro газ — Регионы начнут в ускоренном темпе подключать дома к газу — Поправки в законодательство, которые призваны ускорить темпы газификации регионов и облегчить подготовку городов и сел к приему газа, на минувшей неделе подписал президент России Владимир Путин. Полномочия по созданию схем газоснабжения окончательно закрепят за местными властями, а самих потребителей будут готовить к приему газа по региональным и межрегиональным программам газификации.

— Мамы в деле — Тридцать тысяч женщин в декрете ежегодно смогут пройти курсы переобучения — Региональные программы переобучения мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, будут существенно расширены за счет выделения на них средств из федерального бюджета. Об этом рассказал глава Минтруда России Максим Топилин. По его словам, ежегодно бесплатно переобучаться и повышать квалификацию смогут около 30 тысяч женщин, находящихся в декрете.

— Дом превратят в крепость — Многоэтажки защитят от террористических угроз — Минстрой разработал требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. В нем прописываются вопросы инженерно-технической укрепленности многоквартирных зданий. Также для домов вводятся категории с учетом степени потенциальной опасности совершения теракта. Нормы должны восполнить существующий законодательный пробел.

— Налоговый баланс — Госдума приняла закон о повышении НДС до 20 процентов — Госдума одобрила ключевую законодательную инициативу в налоговой сфере. Окончательно принят закон о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% (сейчас налог составляет 18%). Депутаты сочли эту меру оправданной, так как государству удастся получить деньги на выполнение стратегических задач, а продукты, а также важные социальные товары и услуги при этом не подорожают.

— Мечты сбываются — Владимир Путин поручил проработать идею строительства моста на Сахалин — Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин. Об этом зашла речь на встрече главы государства с сахалинским губернатором. Олег Кожемяко заметил, что некоторое время назад местное заксобрание направило президенту письмо о необходимости строительства мостового перехода на материк. Дело хорошее, сказал он и спросил, что думает об этом глава государства и поддержит ли.

— Новый общественный договор — На прошлой неделе Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об изменении параметров пенсионной системы. По сути, правительство предложило новый общественный договор о пенсионном обеспечении. Напомню, что во многих международных документах достаточно ясно сказано, что пенсия — это выплата человеку, который утратил заработок в связи с потерей трудоспособности по старости.

— Деньги на проекты — Дмитрий Медведев утвердил финансовый меморандум Внешэкономбанка и встретился с врио главы Ненецкого автономного округа — Правительство смягчило Внешэкономбанку критерии, расширив возможности для кредитования необходимых стране проектов. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил главе ВЭБ Игорю Шувалову, что утвердил новый финансовый меморандум института развития, в котором описана его финансовая политика. Предыдущий аналогичный документ утверждали в 2007 году.

— Юбилейная встреча — Владимир Путин выступит на саммите БРИКС — Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсудят международную проблематику на юбилейном — десятом — саммите в Южно-Африканской республике. Предметом дискуссии 26-27 июля станет ситуация в Сирии и на Корейском полуострове, а также вокруг иранской ядерной программы. О планах российского лидера и программе саммита рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Знак не дали — Ставить машину на учет смогут автодилеры — Госдума приняла во втором чтении долгожданный законопроект о регистрации транспортных средств. Согласно ему, дилеры получат право ставить машину на учет в ГИБДД от имени автовладельца. Для этого, правда, их должны будут включить в специальный реестр. Кроме того, они должны будут иметь для такой деятельности соответствующее помещение и штат квалифицированных сотрудников. И тогда они смогут готовить документы для получения автомобильного номера.

— А кому помидорчики?— На волгоградских рынках появились места для дачников — На рынках Волгограда организованы льготные места для дачников, которые желают продать выращенные на своих участках овощи, ягоды и фрукты. Для того чтобы реализовать излишки урожая, нужно лишь предъявить администрации рынка книжку садовода. Всего для дачников и плодов их труда на рынках и ярмарках Волгограда предоставляют от 10 до 15 процентов торговых мест. Причем к концу лета, с появлением продукции нового урожая, их количество увеличится.

— Льгота за переработку — Госдума приняла закон о завершении налогового маневра в нефтегазовой отрасли — Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который запускает механизм завершения большого налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Он предполагает, что фискальная нагрузка с экспорта перейдет на внутренний рынок и сделает льготы переработке более адресными. Суть маневра, который был начат в 2015 году, в снижении экспортной пошлины на нефть с текущих 30 процентов до нуля в течение шести лет (по пять процентов в год).

— Спорт как пропуск — Безвизовый въезд в Россию по Fan ID одобрен в первом чтении — Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспортов болельщика чемпионата мира по футболу. Напомним, что иностранные болельщики, оформившие паспорт болельщика (Fan ID) и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы. После завершения первенства президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой, о которой идет речь в указанном законопроекте (его после заявления главы государства внесли в Госдуму лидеры всех фракций и спикер Вячеслав Володин).

— Право патриарха — Ушел из жизни Вениамин Яковлев — Во вторник, 24 июля, после продолжительной болезни ушел из жизни Вениамин Федорович Яковлев. Его называют патриархом российской юриспруденции. Бывший министр юстиции СССР, бывший председатель Высшего Арбитражного суда СССР, а потом и России, советник президента РФ, один из авторов российской Конституции, член-корреспондент Российской академии наук, автор научных трудов по проблемам теории права, гражданского права, правосудия — перечислять статусы и титулы Вениамина Яковлева можно долго.

— Фемида в процессе — Валентина Матвиенко предложила убрать клетки из зала суда — Клетки для подсудимых нужно убрать из зала судов. С таким заявлением во вторник, 24 июля, выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила до конца года найти такое решение, чтобы фигуранты дел до вынесения приговора сидели за столом рядом со своими адвокатами, как в европейских судах. Дискуссия разгорелась на заседании Совета Федерации в ходе обсуждения пакета законов о совершенствовании судебной системы.

— Доходы идут на раскачку — Низкие акцизы на топливо и новый налог в нефтедобыче узаконены — Поправки в Налоговый кодекс, которые вводят налог на дополнительный доход (НДД) с добычи углеводородного сырья, начнут действовать 1 января 2019 года. Закон об этом подписал на минувшей неделе президент Владимир Путин, а сегодня документ публикует „Российская газета“. В этом же „пакете“ — новые, временно пониженные ставки акцизов на топливо, которые ввели 1 июня, и право правительства экстренно поднимать пошлину на экспорт нефтепродуктов.

— Линия перемены дат — Индексации пенсий будут проводиться ежегодно 1 января — Правительство определилось с порядком индексации страховых пенсий. Она будет проходить ежегодно с 1 января. Об этом заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. „В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения [законопроекта об изменениях в пенсионное законодательство] предложим иной порядок индексации, чем был ранее“, — сообщила Голикова.

— Курортный карман — Ростуризм предупредил об опасностях за рубежом — В Греции разбушевались лесные пожары. По сообщениям Ситуационно-кризисного центра МИД России, туристы в ближайшее время могут столкнуться с проблемами и в других государствах. „В Испании 27-28 июля и 3-4 августа ожидается забастовка работников авиакомпании Iberia в аэропорту Эль-Прат в городе Барселона. Есть вероятность задержки или отмены рейсов авиаперевозчиков Iberia, Vueling, American Airlines, Air China, Turkish Airlines, Latam Airlines и Avianca“, — уточнили в Ростуризме. 27 июля ожидаются и забастовки транспортников во Франции. Это может отразиться на графике отправления поездов.

— Тот еще фрукт — Импорт яблок в Россию резко вырос — Поток импортных яблок в Россию, по данным Росстата, вырос на 45 процентов только за первые пять месяцев этого года. За январь — май было ввезено почти 440 тысяч тонн свежих яблок. А по данным Федеральной таможенной службы, и вовсе 588 тысяч тонн. „В любом случае, цифры значительные, и нам еще предстоит провести анализ статистики“, — пояснил „Российской газете“ исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

— Где осядет пена — Отмена запрета продаж на стадионах не поможет пивоварам — Продажи пива в России во время проведения чемпионата мира по футболу серьезно выросли, но болельщики уехали и вернулся запрет на реализацию пива на стадионах. Многие выступают за его отмену в надежде подстегнуть рост отрасли, испытывающей проблемы, однако эксперты считают, что это никак не повлияет на ситуацию. Отменить запрет на продажу пива на стадионах уже предложили регионы — организаторы ЧМ-2018.

— Запустили корни — На месте каждого вырубленного дерева появится новое — Президент подписал закон о лесопроизводстве и лесовосстановлении. Документ, который вступит в силу 1 января 2019 года, вводит принцип: сколько деревьев вырубили, столько и обязаны посадить. Если раньше это правило распространялось только на арендаторов лесных участков, то теперь затронет и тех, кто вырубает деревья, например, под строительство инфраструктурных объектов. Кроме того, документ предусматривает, что лесовосстановление проводится и в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий.

— Выберут родители — Госдума одобрила доработанный законопроект о родных языках — Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект об изучении родных языков, который вызвал в республиках РФ опасения о том, что национальные языки уберут из школьной программы. Версия, поддержанная во втором чтении, оставляет родной язык обязательным. Однако выбор конкретного языка будет за родителями учеников — можно будет оставить и русский в качестве родного.

— Взыскать с процентами — Конституционный суд РФ постановил, что невыплаченный долг увеличивается вместе с инфляцией — Конституционный суд РФ подтвердил, что граждане имеют право на индексацию сумм, взысканных в их пользу судом, если их возмещение было так или иначе отложенным во времени. Соответствующее решение основано на ранее обнародованных позициях КС и потому вынесено без проведения публичных слушаний.

— Супруги получили возможность составлять совместные завещания — Поправки в Гражданский кодекс разрешили супругам совместно выражать свою последнюю волю. С 1 июня будущего года официально будет разрешено составлять совместные завещания супругов. По словам председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, подобная форма позволит предотвратить многие семейные конфликты. Главное в семейном завещании то, что супруги смогут прописать несколько вариантов на все случаи жизни.

— Правозащитники смогут измерять микроклимат в тюрьмах — Приняты два важных закона, касающихся тюремной системы. Первый направлен на совершенствование работы общественных наблюдательных комиссий. Речь об официальных гражданских инспекторах. В каждом регионе созданы общественные наблюдательные комиссии, состоящие из активных представителей гражданского общества. Закрывать двери перед официальными инспекторами в штатском запрещено. Уже сколько раз появление представителей гражданского общества там, где граждане начальники их не ждали, помогало защитить права человека.

— Против „Мичигана“ и „Сингапура“ — Уже в конце августа — начале сентября начнется иммунизация населения против гриппа. Роспотребнадзор подготовил постановление о мероприятиях по профилактике гриппа. Как пояснили „РГ“ в ведомстве, в сезон 2018-2019 годов в северном полушарии будут распространены такие штаммы вируса гриппа, как A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2), B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87). „Это обычные сезонные (не пандемические) вирусы гриппа“, — уточнили в Роспотребнадзоре. Все эти штаммы вошли в состав вакцин, разработанных производителями.

— Охотникам разрешили снаряжать патроны для винтовок — Владельцы любого охотничьего и спортивного длинноствольного оружия, в том числе и нарезного, смогут самостоятельно снаряжать патроны к нему. „Российская газета“ публикует документ с поправками к закону „Об оружии“. Конкретно — в статьи 16 и 18. До сих пор разрешалось самостоятельно готовить боеприпасы только владельцам гладкоствольного оружия. Разумеется, при наличии разрешения на ношение и хранение конкретной стреляющей единицы. Отныне такое право получили и владельцы нарезных винтовок и карабинов.

— Кто в гости к нам — Внесены изменения сразу в три законодательных акта, регулирующих миграцию. „Российская газета“ публикует федеральные законы, уточняющие и Кодекс об административных правонарушениях, и правила въезда и жизни в России иностранцев. С одной стороны, новые документы ужесточают ответственность тех, кто решил заработать на въезде-выезде зарубежных гостей. В принципе, ничего противозаконного в этом нет — кто-то должен организовать приезд, обустройство и благополучное возвращение домой людей из других стран. Но именно благополучное и законное.

— Электронная виза охватит еще несколько аэропортов — Расширен механизм работы электронных виз на Дальнем Востоке. Подписанный президентом закон распространяет упрощенный порядок въезда иностранцев по электронным визам на технически оснащенные аэропорты ДФО. Перечень этих воздушных гаваней устанавливает правительство. Впрочем, они уже известны. По электронной визе можно будет прилететь в Хабаровский край, Амурскую область, на Сахалин, Камчатку и Чукотку. Соответствующее постановление сразу после утверждения закона президентом подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Все эти аэропорты заработают по электронной визе до 1 сентября.

— Бонд. Евробонд — Россиян избавили от необходимости платить налог на доход, возникающий от валютной переоценки государственных евробондов при их продаже или погашении. Новые правила вступают в силу с 2019 года. Ранее Налоговый кодекс РФ предусматривал необходимость конвертации в рубли выраженных в иностранной валюте расходов и доходов от операций с еврооблигациями по официальному курсу ЦБ, установленному на дату совершения операций с ценными бумагами, то есть на день их покупки и продажи (погашения). Это оборачивалось тем, что из-за валютных колебаний у инвесторов возникала обязанность платить налог, даже если они несли реальные убытки.

— Сто лет детства — Почему сегодня детство человека тянется до тридцати лет и к чему это ведет — Верховный суд Нью-Йорка отказал в иске родителям против их 27-летнего сына, которого они требуют выселить из их дома за отказ работать и оплачивать бытовые услуги. Мотивация судьи сразила родителей: „По данным ООН, детство человека продлевается до 25-30 лет, и родители несут ответственность за ребенка“. О том, как долго новые взрослые дети будут искать себя и почему к поискам придется подключиться всем, в интервью „РГ“ размышляет профессор Института психологии РГГУ Владимир Кудрявцев.

— Колокола зазвонят в полдень — На 1030-летие Крещения Руси в Москву едут представители десяти православных церквей — Во всех храмах России 28 июля в 12.15 зазвонят колокола в честь 1030-летия Крещения Руси. „В этот день впервые в новейшей истории России богослужение пройдет не в одном из храмов, как раньше, а на Соборной площади Кремля, под открытым небом, — сообщил вчера пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. — А звон колоколов по всей стране добавит атмосферы радости в юбилейный день“.

— Право на „лево“ — Больше половины автовладельцев готовы попрощаться с официальным дилером после окончания гарантийного срока на авто — Свыше половины автовладельцев в России не готовы продолжать обслуживать машину у официального дилера после окончания гарантийного срока. Это выяснилось в ходе совместного опроса, который провели аналитическое агентство „Автостат“ и Авто Mail.Ru. О планах отказаться от услуг „официалов“ заявили 56 процентов респондентов. Из них 37 процентов сообщили, что в дальнейшем собираются иметь дело с независимыми станциями техобслуживания. Еще 10 уточнили, что готовы ремонтировать машину самостоятельно. Остальные признались, что рассчитывают на помощь „дяди Васи“ — знакомого механика-частника.

— Цок-цок станет тише — В центральном районе Вены лошадей, перевозящих в знаменитых фиакрах туристов в районе королевского дворца и собора Св. Стефана, подкуют пластиковыми подковами. Как оказалось, использование в городских условиях конного транспорта наносит ежегодно дорожному покрытию ущерб в размере 700 тысяч евро, такие цифры озвучили городские власти. Теперь ветеринарно-медицинской академии поручено разработать четыре варианта пластиковых подков. Уже в августе пробные экземпляры будут готовы и использованы по назначению. Затем к реализации проекта подключатся владельцы фиакров, которые понесут часть финансовых расходов по внедрению новшества в жизнь, сообщает газета Kronen Zeitung.

— Наехал, сбежал — и в тюрьму — За бегство с места аварии станут сажать — Устранить законодательный пробел, благодаря которому многие пьяные лихачи избегали ответственности, поскольку сбегали с места аварий, призван внесенный в Госдуму законопроект. В настоящее время после совершения ДТП некоторые водители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, предпочитают скрыться. Поскольку, даже если впоследствии их найдут, доказать, что те были пьяными, не удастся. Юридический казус заключается в том, что скрывшихся с места ДТП сейчас можно покарать только по Административному кодексу, а в Уголовном никакой ответственности за это не предусмотрено. Таким образом, пьяному выгоднее сбежать с места аварии, а не дожидаться полиции и медицинской экспертизы.

— Гражданский джип на особый случай — Минобороны не собирается изымать автотранспорт у населения и организаций — В Минобороны опровергли информацию, что военное ведомство планирует взять под контроль чуть ли ни все имеющиеся у населения, организаций и учреждений страны легковые автомобили, способные перевозить до восьми пассажиров. Ранее некоторые СМИ сообщили, что для реализации этого решения уже подготовлены поправки в приказ министра обороны N 151 от 14 мая 2014 года. Для тех, кто не в курсе, поясняем. Этот приказ содержит перечень транспортных средств, предоставляемых организациями и гражданами в распоряжение военных в особый период, т.е. когда страна стоит на пороге войны или подверглась агрессии. В том же документе определен порядок учета в комиссариатах мобилизационного автопарка.

— Как карта ляжет — Жителям Подмосковья объяснили, как получить бесплатный проезд в метро — Помочь новым льготникам получить право бесплатного проезда с 1 августа в общественном транспорте без очередей и задержек поручил вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. „Прошу организовать работу так, чтобы жители испытывали минимум неудобств“, — обратился он к кабинету министров на заседании регионального правительства. Новые транспортные льготы в ближайшее время получат 2,6 миллиона жителей области.

— Почтальонам поднимут зарплату — „Почта России“ меняет штатное расписание — Почта России объявила о реорганизации своих региональных филиалов. Повышение эффективности их работы даст возможность поднять зарплаты почтальонам и качество оказания услуг почтовой связи. Это будет не глобальная перестройка, а точечная настройка системы управления. Она начнется с 1 августа 2018 года, рассказали „Российской газете“ на предприятии. И должна устранить дублирующие и избыточные функции административного аппарата управлений федеральной почтовой связи.

— Отпуск вместо приговора — Судья сбежал из совещательной комнаты — Судью Новочеркасского городского суда Владимира Дорофеева лишили мантии за нарушение тайны совещательной комнаты. Квалификационная коллегия судей Ростовской области посчитала проступок Дорофеева грубейшим нарушением дисциплины и уголовно-процессуального законодательства. На заседании Дисциплинарной комиссии Верховного суда РФ, куда пожаловался бывший судья, представитель региональной квалификационной коллегии судей сообщил подробности случившегося.

— Виллы за счет квартплаты — Суд оставил в силе приговор Жанне Булах — Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на заочный приговор гражданке США Жанне Булах, обвиняемой по делу о хищении 11,8 миллиарда рублей из бюджета Московской области. Предыдущее заседание по жалобе адвокатов в Мосгорсуде прошло 12 июля. Сама осужденная гражданка Булах в российском суде, да и в стране не появляется с момента начала следственных действий против нее. В январе 2018 года Басманный суд заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима жену экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова — гражданку США Жанну Булах.

— Наш ответ НАТО — Армия получила технику, превосходящую лучшие зарубежные аналоги — Важные заявления о нарастании военной активности НАТО у наших границ и укреплении безопасности страны сделал во вторник, 24 июля, на коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, за последние четыре года только в странах Восточной Европы воинский контингент альянса увеличился с двух до 15 тысяч человек. С начала этого года НАТО провело свыше ста учений, в которых участвовало до 80 тысяч военнослужащих. При этом численность личного состава, ежегодно привлекаемого к таким маневрам, за пять лет выросла в десять раз, а количество боевой авиации — с 11 до 101 единицы.

— Со стихией наперегонки — Спасатели будут работать на упреждение бедствий — Заключить новые договоры с властями в субъектах, навести порядок с закупками техники и уделять больше внимания не ликвидации ЧС, а профилактике. И как главный девиз — лучше считать государственные деньги. Такие задачи поставил новый глава МЧС Евгений Зиничев. На селекторном совещании в Национальном антикризисном центре министр высказал сразу несколько инициатив, которые должны серьезно изменить систему организации спасательных работ в регионах. Было заметно, что он специально выбрал этот формат, поскольку на видеосвязи в тот момент у него были все субъекты страны.

— От огня французы спасались вплавь — Жертвами лесных пожаров в Греции стали туристы — Бушующие в Греции лесные пожары, которые стали причиной гибели как минимум 60 человек, стали самым крупным ЧП такого рода за последние 10 лет. Власти, оказавшиеся не в состоянии самостоятельно справиться со стихией, говорят о национальной катастрофе и призывают на помощь Евросоюз и другие страны. Практически одновременно пожары вспыхнули сразу в нескольких районах региона Аттика. В огненном кольце оказались и Афины: к западу от греческой столицы загорелись леса вокруг города Кинета, на востоке трехмиллионного города огонь перекинулся на жилые районы, расположенные на горе Пендели, а на севере пожары быстро охватили окрестности порта Рафина.

— Во имя примирения?— Мэр родного города Франсиско Франко выступил против захоронения в нем останков испанского диктатора — Хорхе Суарес, занимающий пост мэра города Ферроль, выступил против перезахоронения на местном кладбище Катабуа останков диктатора Франсиско Франко. Вопрос, где будет покоиться прах генералиссимуса, стал актуален после того, как власти Испании приняли решение эксгумировать тело каудильо из погребального комплекса Долина Павших и превратить бывший мавзолей в памятник жертвам фашизма. Как заявил новый премьер пиренейского королевства социалист Педро Санчес, „Испания не может позволить себе символы, которые разделяют ее граждан“ и „пришло время закрыть раны, нанесенные франкистским режимом“. Власти Испании обещают сделать это „в максимально сжатые сроки“.

— Голая правда — В Париже покончила с собой основатель FEMEN — Во вторник стало известно о смерти одной из основательниц радикального феминистского движения FEMEN Оксаны Шачко. Тело тридцатилетней женщины обнаружили друзья, встревоженные ее долгим отсутствием. На прощание она оставила им предсмертную записку с лаконичным текстом на английском языке: „Вы все — фейк“. В Париж художница Шачко переехала незадолго до госпереворота на Украине, вместе с несколькими другими участницами FEMEN, стоявшими у истоков движения, получившего скандальную известность.

— Лунная коллекция — В США с молотка уйдут личные вещи астронавта Нила Армстронга — Обширная коллекция личных вещей Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну, будет продана с аукциона в США. Семейные архивы астронавта будут выставлены на торги техасским аукционным домом „Херитедж окшнз“ в ноябре 2018 года, а затем в мае и ноябре 2019. На сайте аукционного дома сообщается, что коллекция включает в себя более 2000 предметов, в том числе уникальные, не виденные ранее объекты, связанные с его полетом на Луну.

— Ответ Трампа — Глава Белого дома накажет своих критиков — Президент США Дональд Трамп намерен лишить допуска к секретной информации шестерых сотрудников администрации Барака Обамы. А бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, который является одним из самых непримиримых критиков Трампа, могут вызвать в Капитолий для дачи показаний в комитете по разведке палаты представителей конгресса. После того, Трамп как на пресс-конференции в Хельсинки 16 июля заявил о том, что Кремль, „вероятно, не вмешивался в выборы в 2016 году в США“, Бреннан назвал это замечание президента „ничем иным, как государственной изменой“.

— Еще бы бросить курить — Столица вышла в лидеры по развитию социальной сферы — Москва оказалась одним из лучших городов мира с точки зрения доступности школ, благоустроенных парков, общественного транспорта и другой социальной инфраструктуры — ко всему этому абсолютное большинство москвичей могут добраться пешком за считаные минуты, в то время как жителям других мегаполисов иногда нужно преодолеть более километра. По развитию здравоохранения российская столица тоже в первых рядах — на одном уровне с лучшими мировыми столицами.

— Пробки видны издалека — Как в TomTom измеряют уровень заторов в Москве — Согласно анализу аналитической компании TomTom, подготовленному специально к Московскому урбанистическому форуму, в Москве снова улучшилась транспортная ситуация за последний год. Так, показатель загруженности столичной дорожной сети снизился с 44% до 43% в 2017 году по сравнению с 2016-м годом. При этом в пиковые вечерние часы загруженность дорог сократилась с 94% до 91%. Именно на этот рейтинг часто ориентируются столичные власти при оценке уровня загрузки дорог.

— Перезагрузка с „Патриотом“ — Как ребенку с пользой провести лето — Лето потихоньку близится к финалу. Но месяц еще впереди, чтобы подарить ребенку незабываемый отдых. Благо „детских“ мест в Москве и за ее пределами предостаточно. Корреспонденты „РГ“ съездили в Подмосковье, где пообщались с юными журналистами, спортсменами, певцами и танцорами. В образовательном центре „Патриот“, что в Рузском районе, лето проводят 250 самых деятельных учеников столицы — участники всевозможных акций и авторы школьных проектов. Попали сюда бесплатно, в благодарность за свои заслуги. Вот уже неделю ребята учатся организовывать различные мероприятия. Как придумать праздник или перформанс с нуля, угадать с выбором аудитории, а главное — провести его без малейшего промаха.

— Герои Соборовки — В Орловской области вспомнили важнейшую операцию, положившую начало победы на Курской дуге — В Тросне Орловской области прошел торжественный митинг и возложение цветов к братской могиле советских воинов, павших в боях за освобождение страны. Именно здесь в июле 1943 года развернулось кровопролитное сражение, положившее начало победе на Курской дуге. Об этой операции в советские годы знали разве что военные историки, преподававшие в академии генштаба ВС. Много лет в научной литературе события на Курской дуге детально описывались с 12 июля 1943 года. Однако этому предшествовала операция, продолжавшаяся с 5 по 11 июля в северной части Курского выступа. Соборовское поле занимает площадь 10х10 км на территории орловских Троснянского и Глазуновского районов и курского Поныровского района.

— Швабра преткновения — Жительница коммуналки подала в суд на соседей за плохую уборку — Екатеринбурженка, которая проживает в коммуналке, через суд попыталась заставить соседей убирать кухню и санузел. В районный суд Татьяна обратилась в прошлом году. В иске она указала, что живет в трехкомнатной квартире и ее соседи — двое мужчин — систематически пренебрегают своими обязанностями по уборке мест общего пользования. Эти места (кухню, ванную, туалет, прихожую) она в одиночку моет и чистит, покупая на свои деньги бытовую химию. Истица просила суд определить график уборки туалета в квартире, взыскать с ответчиков компенсацию ее расходов на чистящие средства, а также оплатить ее клининговые услуги.

— Собянин подвел итоги проведения Чемпионата мира по футболу в Москве — Столица достойно справилась с наплывом туристов и болельщиков в дни чемпионата мира по футболу. Такой вывод был сделан на заседании президиума правительства Москвы при подведении итогов проведения в городе турнира. Главное же, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, что не смотря на в разы увеличившуюся нагрузку на инфраструктуру, москвичи не почувствовали никаких неудобств. И хозяева, и гости столицы оценили царившую в городе атмосферу праздника. Между тем, как сообщил руководитель департамента спорта и туризма города Николай Гуляев, за этот месяц Москву посетили около 4,5 миллиона туристов и болельщиков, причем, половина из них — иностранцы.

— Кандидат в мэры Москвы Собянин встретился с доверенными лицами — В каждом районе Москвы должна быть создана комплексная и открытая для жителей программа развития. С такой инициативой кандидат в мэры Сергей Собянин выступил на встрече со своими доверенными лицами. „Основой для этого должны стать идеи местного населения“, — отметил он. Почти все доверенные лица, приехавшие в штаб кандидата на Покровку, в первую очередь сошлись в главном: москвичи всегда оценивают ситуацию в городе по родным районам.

— Судят вшестером — Вердикт присяжных впервые вынесен в районном суде — В Черемушкинском районном суде Москвы произошло историческое событие. Там впервые вердикт вынесли шестеро, а не 12, как обычно, присяжных заседателей. В таком усеченном виде с 1 июня текущего года присяжные комиссии заработали во всех районных и военных судах страны. „Присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении подсудимого Сергея Царева, единодушно признав его виновным в совершении покушения на убийство, а также признав подсудимого не заслуживающим снисхождения“, — сообщили „РГ“ в пресс-службе Мосгорсуда.

— Миллионы из подполья — ФСБ вскрыла крупную сеть наркодилеров — ФСБ вскрыла и пресекла деятельность преступной группы, которая организовала глубоко законспирированную сеть по производству и сбыту синтетических наркотиков в Хабаровском крае. „В ходе реализации оперативно-следственных мероприятий четверо организаторов и участников преступной группы, были задержаны сотрудниками краевого УФСБ с поличным“, — сообщили корреспонденту „РГ“ в Центре общественных связей ФСБ России. В местах задержания сотрудники спецслужбы обнаружили две крупные лаборатории, около 500 грамм готового наркотика и несколько килограммов прекурсоров (химические вещества для синтеза наркотиков — „РГ“), а также иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.

— Нобелевцы вновь бьют тревогу — 15 тысяч ученых обратились к человечеству — Более 15 тысяч ведущих ученых из 184 стран опубликовали открытое письмо ко всем жителям нашей планеты. Говоря образно, это второй том первого письма, опубликованного 25 лет назад. Тогда его подписали более 1700 ученых, среди которых были многие лауреаты Нобелевской премии. Они предупреждали: если в ближайшее время мы не примем решительных действий, то человечество ожидают серьезные проблемы, а наша планета будет „безвозвратно изуродована“. Эксперты тогда назвали девять областей, вызывающих наибольшую обеспокоенность, в частности, истощение озонового слоя, сокращение лесов, климатические изменения и чрезмерный рост населения.

— „Вера“ набирает штат — Российским роботом заинтересовались в США — Пока Россия в робототехнике далеко отстает от лидеров. Но уже есть отдельные прорывы. Один из них — робот „Вера“, созданный резидентом фонда Сколково. Кстати, на недавнем фестивале проектов, который уже традиционно проводит фонд, робот стал одним из победителей, выиграв приз в три миллиона рублей. — Наша машина — это электронный рекрутер, подбирает сотрудников для компаний, — рассказывает руководитель проекта Владимир Свешников. — Прежде всего речь идет о больших фирмах, где либо надо набрать сразу много сотрудников, либо там большая текучка.

— Удобрение из алмаза — Новая технология может стать прорывом в химии — Разработка российских ученых может стать прорывом в производстве минеральных удобрений, взрывчатки, многих полимеров и лекарств. Словом, почти везде, где действующим лицом является азот. Казалось бы, в чем проблема? Ведь из этого газа почти на 80 процентов состоит воздух. Бери и работай с ним. Но с другой стороны, слово „азот“ по-гречески означает безжизненный, его молекула самая прочная из всех известных.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — „Формируется новое поколение следователей“ — Председатель СК России Александр Бастрыкин — о борьбе с коррупцией, итогах экспертиз царских останков и ответственности врачей — Почему Следственный комитет России уверен в подлинности царских останков, на какой стадии находится расследование трагедии в кемеровском торговом центре „Зимняя вишня“ и как следователям СКР удалось вернуть потерпевшим по разным делам почти 46 миллиардов рублей. В канун Дня сотрудника органов следствия глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ответил в интервью „Известиям“ на эти и другие вопросы.

— Референдум на повестке — Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил „Известиям“, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Он также рассказал, что на саммите глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео затронули вопрос о возвращении изъятой на американской территории дипломатической собственности России.

— Карта пошла — К 2020 году более половины россиян будут оплачивать покупки „пластиком“ — Доля россиян, оплачивающих покупки безналичным способом, с 2013 года выросла в восемь раз — до 40%. При этом треть граждан пользуется бесконтактным способом оплаты — в частности, при помощи смартфона. Безналичные платежи представляются потребителям самым удобным вариантом оплаты. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. По прогнозам экспертов, в 2020 году более половины россиян откажутся в магазине от наличных денег.

— Зонтик от радиации — Уже в этом году Минобороны начнет разработку системы мониторинга радиационной, химической и биологической (РХБ) обстановки. Она позволит отслеживать в онлайн-режиме все происшествия на территории страны. В случае опасности Вооруженные силы тут же поделятся информацией о вредных выбросах и заражениях местности с другими ведомствами и гражданскими властями. Эксперты считают, что при ЧП такое взаимодействие поможет своевременно принять необходимые меры. В военное время система позволит проводить онлайн-мониторинг ситуации на территории всей страны.

— Сахалин становится ближе — Президент поручил проработать вопрос о строительстве моста, который соединит остров с „большой землей“ — Президент РФ Владимир Путин дал правительству страны поручение проработать проект возведения моста между материковой частью России и Сахалином. Об этом он сообщил на встрече в Кремле с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко. По словам российского лидера, появление прямого сообщения между островом и „большой землей“ станет не просто воплощением давней мечты местных жителей, но и даст ощутимый толчок развитию региона.

— Крестный ход возглавят два патриарха — В субботу страна отметит 1030-летие Крещения Руси. Во всех храмах пройдут праздничные богослужения. А в Московском Кремле служба впервые состоится под открытым небом — на Соборной площади. Последующий за ней крестный ход до Боровицкого холма возглавят два первоиерарха: патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор. Праздник Крещения Руси носит как религиозный, так и светский характер. Памятная дата 28 июля была установлена федеральным законом в 2010 году.

— Дорогая передача — Россияне в первом полугодии 2018 года стали больше тратить на мобильную связь и интернет, показал консенсус опрос банков, проведенный „Известиями“. Средний платеж за телефонные услуги вырос на 6,2%, а за интернет — на 11,9%. Это превысило инфляцию первого полугодия в 2,9 и 5,6 раза соответственно. Абоненты потребляют больше мобильного трафика, но услуги голосовой связи стабильно пользуются спросом, поясняют телеком-операторы. Несмотря на рост среднего платежа, в России услуги сотовых операторов все же значительно дешевле, чем в странах Европы и Северной Америки, отмечают эксперты.

— Биткоин уронил доходы — Средняя зарплата специалистов, работающих в сфере блокчейна и криптовалют, в первом полугодии сократилась на 40%. Это следует из данных рекрутинговой платформы hh.ru, с которыми ознакомились „Известия“. Если в прошлом году зарплата PR-директора подобного проекта достигала 800 тыс. рублей, то сейчас 400 тыс. Меньше всего работодатели готовы платить аналитикам по ценным бумагам и менеджерам проектов. Эксперты объясняют снижение зарплат падением курса биткоина и охлаждением интереса к нему.

— Волонтеры — в тренде — За год в России выросло число граждан, которые занимаются волонтерством или добровольчеством. К таким людям в стране уже сформировалось позитивное отношение, однако проявлять активную гражданскую позицию пока непросто, полагают 59% участников исследования Высшей школы экономики, с результатами которого ознакомились „Известия“. Эксперты отмечают, что барьеры, которые мешают волонтерам наладить взаимодействие с властями, еще остаются — например, добровольцам не всегда удается брать в аренду помещения или получать необходимые для работы документы.

— Муза не по конкурсу — Театр ждут законодательные перемены, облегчающие госзакупки товаров и услуг — В сентябре в Госдуму будут внесены поправки, разработанные правовым управлением администрации президента при участии театральной общественности. В случае их принятия российские театры избавятся от обязательного плана-графика, а товары и услуги до 50 млн рублей можно будет закупать без конкурсных процедур у единственного поставщика. Каких еще перемен ждут режиссеры, художественные руководители и актеры в Год театра, что именно СТД России предлагает пересмотреть в нынешней системе управления гостеатрами и кто в идеале должен руководить театром? На эти и другие вопросы на круглом столе „Известий“ ответили худрук театра „Практика“ Дмитрий Брусникин, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — „Сибур“ ожидает „окна“ — Крупнейший нефтехимический холдинг России начал подготовку к IPO — Нефте?химический холдинг „Сибур“ начал подготовку к размещению акций на бирже и уже нанял для этого несколько банков, рассказал РБК источник в одной из нефтегазовых компаний. По его словам, компания проводила консультации о подготовке к IPO c банком UBS. Еще один банк-консультант — Газпромбанк, рассказал РБК близкий к этому банку источник. „Про банки UBS и Газпромбанк могу подтвердить, остальное — в состоянии обсуждения“, — сказал РБК источник, близкий к руководству холдинга.

— Сбой в гиперзвуковом диапазоне — Шесть вопросов по делу о госизмене в „Роскосмосе“ — По делу о госизмене в ЦНИИмаше прошли новые аресты. Чем занимался главный подозреваемый Виктор Кудрявцев, как он связан с другим взятым под стражу сотрудником института и кто предал огласке нынешнее дело — разбирался РБК. События, связанные с расследуемым ФСБ делом о государственной измене в?Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), головном научном предприятии „Роскосмоса“, произошли в 2013 году. Об этом в госкорпорации сообщили в понедельник вечером.

— Сахалинский мост обрел опору — Вопрос о строительстве транспортного перехода на крупнейший российский остров передан в правительство — Владимир Путин поручил кабинету проработать вопрос о строительстве моста, который связал бы остров Сахалин с материком. „Я поручил правительству проработать все это“, — сказал президент России на прошедшей 24 июля встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, отвечая на просьбу главы региона высказать свое мнение о необходимости постройки моста. Путин пояснил, что он в курсе продолжающихся на протяжении десятилетий дискуссий о строительстве этого объекта и понимает этот вопрос „и с точки зрения справедливости для сахалинцев“. ?

— Одна индексация вместо двух — Кабинет представил новую методику перерасчета пенсионных выплат — Правительство определилось с новым порядком индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам. Индексация будет проходить с 1 января каждого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. „При этом должна сказать, что в данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года“, — сообщила вице-премьер.

— Безопасность отразится в платежках — Минстрой разработал стандарты антитеррористической защиты многоквартирных домов — Проект постановления правительства „Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома“, разработанный Минстроем, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 23 июля. Разработка таких требований предусмотрена федеральным законом № 35 „О противодействии терроризму“. Аналогичные документы, вводящие правила защиты, уже приняты, в частности, для объектов образования и науки, культуры, а также мест массового пребывания людей. Дата окончания публичного обсуждения — 3 августа 2018 года.

— Трамп получил свободу санкционного маневра — Конгресс США согласовал военные расходы на новый финансовый год — Представители профильных комитетов сената и палаты представителей США достигли соглашения о параметрах финансирования Пентагона в 2019 финансовом году (с 1 октября по 31 сентября). Соответствующий законопроект, прилагающийся к нему доклад, а также меморандум по итогам переговоров конгрессменов были опубликованы на сайте комитета сената США по вооруженным силам 23 июля. Теперь законопроект должен получить одобрение конгресса. Планируется, что члены палаты представителей проголосуют за принятие бюджета Минобороны на этой неделе, а сенаторы — в августе, пишет?портал DefenseNews. После этого проект бюджета должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом.

— „Голодовка — не единственный способ отстаивания прав“ — Татьяна Москалькова — о состоянии здоровья Олега Сенцова, взаимодействии с украинским омбудсменом и о том, каких полномочий ей не хватает для защиты прав человека — Омбудсмен Татьяна Москалькова после визита на Украину рассказала в интервью РБК об обмене российских и украинских осужденных, ситуации с бегством гомосексуалистов из Чечни, делах о пытках в СИЗО и подготовке паспортной амнистии.

— „Система“ озадачилась спасением — Корпорация Владимира Евтушенкова заплатит $1 млн за технологию поиска людей — АФК „Система“ объявила конкурс с призовым фондом $1 млн для разработчиков технологий для поиска потерявшихся людей. Решение должно позволять найти человека без источника связи за десять часов в любое время суток и при любой погоде.