Разноцветные соленые озера в провинции Шаньси

Юньчэн, 24 июля / Синьхуа / — На фото — разноцветные соленые озера в городском округе Юньчэн /провинция Шаньси, Северный Китай/. Цвет воды в озерах зависит от ее плотности. Фотографии Синьхуа/Сюэ Цзюнь

Юньчэн, 24 июля /Синьхуа/ — На фото — разноцветные соленые озера в городском округе Юньчэн /провинция Шаньси, Северный Китай/. Цвет воды в озерах зависит от ее плотности. Фотографии Синьхуа/Сюэ Цзюнь

Юньчэн, 24 июля /Синьхуа/ — На фото — разноцветные соленые озера в городском округе Юньчэн /провинция Шаньси, Северный Китай/. Цвет воды в озерах зависит от ее плотности. Фотографии Синьхуа/Сюэ Цзюнь

Юньчэн, 24 июля /Синьхуа/ — На фото — разноцветные соленые озера в городском округе Юньчэн /провинция Шаньси, Северный Китай/. Цвет воды в озерах зависит от ее плотности. Фотографии Синьхуа/Сюэ Цзюнь

Юньчэн, 24 июля /Синьхуа/ — На фото — разноцветные соленые озера в городском округе Юньчэн /провинция Шаньси, Северный Китай/. Цвет воды в озерах зависит от ее плотности. Фотографии Синьхуа/Сюэ Цзюнь