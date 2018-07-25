В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи

МЕХИКО , 25 июл — РИА Новости . Власти Сальвадора объявили во вторник тревогу из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на страну.

"Объявлен «оранжевый» уровень тревоги в 12 департаментах и «красный» — в 143 муниципалитетах, пострадавших от потерь при производстве кукурузы из-за экстремальной метеорологической засухи, чтобы начать доставку гуманитарной помощи", — говорится в коммюнике генерального управления гражданской обороны Сальвадора.

По данным управления, засуха продолжается без перерыва уже 29 дней как минимум в 10 департаментах страны.