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В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи
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В Сальвадоре объявили тревогу из-за сильнейшей засухи 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
МЕХИКО, 25 июл — РИА Новости. Власти Сальвадора объявили во вторник тревогу из-за сильнейшей засухи, обрушившейся на страну.
"Объявлен «оранжевый» уровень тревоги в 12 департаментах и «красный» — в 143 муниципалитетах, пострадавших от потерь при производстве кукурузы из-за экстремальной метеорологической засухи, чтобы начать доставку гуманитарной помощи", — говорится в коммюнике генерального управления гражданской обороны Сальвадора.
По данным управления, засуха продолжается без перерыва уже 29 дней как минимум в 10 департаментах страны.
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