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В Башкирии появится центр «серебряного» волонтерства
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В Башкирии появится центр «серебряного» волонтерства 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Социальный центр «Народный университет третьего возраста» Башкирии вошел в число победителей Всероссийского конкурса по формированию центров «серебряного» волонтерства. Как сообщает министерство семьи, труда и соцзащиты населения, всего в список получателей грантов вошли 15 добровольческих организаций.
— Всего же за время заявочной кампании было получено 164 проекта-предложения по формированию специальных волонтерских центров для добровольцев старшего возраста из 64 регионов России. Помимо 150 тысяч рублей, победители получат консультативную и методическую поддержку федерального центра для наиболее эффективного и быстрого запуска предложенных проектов, — говорится в пресс-релизе.
Деятельность центров «серебряного» волонтерства будет направлена на вовлечение граждан в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участие в проектах направленных на сохранение окружающей среды и экологии. Добровольцы старшего возраста смогут направить свои знания и опыт в необходимое им русло. Основными задачами конкурса являются популяризация идей активного долголетия и повышение качества жизни старшего поколения.
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