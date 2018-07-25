Зенитные системы С-400 «Триумф» развернут под Хабаровском

Бригада ПВО в Хабаровском крае получит на вооружение зенитные комплексы С-400 «Триумф».

— Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа приступили к изучению материальной части зенитно-ракетных комплексов. Расчеты изучат устройство С-400, работу его узлов и агрегатов. Завершающим этапом станут стыковочные стрельбы на полигоне Капустин Яр, — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ВВО полковника Александра Гордеева

После передачи «Триумфов» военным технику доставят по железной дороге к месту службы в Хабаровский край.

С-400 — российская система ПВО-ПРО средней и большой дальности. Предназначена для перехвата всех видов воздушных целей в радиусе 400 километров.