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Зенитные системы С-400 «Триумф» развернут под Хабаровском
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Зенитные системы С-400 «Триумф» развернут под Хабаровском 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Бригада ПВО в Хабаровском крае получит на вооружение зенитные комплексы С-400 «Триумф».
— Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа приступили к изучению материальной части зенитно-ракетных комплексов. Расчеты изучат устройство С-400, работу его узлов и агрегатов. Завершающим этапом станут стыковочные стрельбы на полигоне Капустин Яр, — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ВВО полковника Александра Гордеева.
После передачи «Триумфов» военным технику доставят по железной дороге к месту службы в Хабаровский край.
С-400 — российская система ПВО-ПРО средней и большой дальности. Предназначена для перехвата всех видов воздушных целей в радиусе 400 километров.
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