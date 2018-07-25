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Зенитчики в Хабаровском крае получат новейшие ЗРК С-400 «Триумф»
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Зенитчики в Хабаровском крае получат новейшие ЗРК С-400 «Триумф» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты ПВО в максимально короткий срок освоят комплекс и проведут контрольную стрельбу.
Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» вскоре поступят на вооружение соединения ПВО, дислоцированного в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Военнослужащие соединения приступили к приему материальной части зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Расчеты изучат материальную часть ЗРК С-400, порядок и основные принципы работы узлов и агрегатов комплекса», — говорится в сообщении.
После выполнения зенитчиками стыковочных стрельб на полигоне в Астраханской области, комплексы будут доставлены к месту дислокации.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой дальности разработки концерна «Алмаз — Антей». Принята на вооружение в 2007 году. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с.
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