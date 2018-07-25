Буквы «БАРНАУЛ» очистят от старой краски пескоструйным аппаратом

Символ краевой столицы — буквы «БАРНАУЛ», установленные на террасе Нагорного парка, очистят от старой краски пескоструйным аппаратом. В дальнейшем конструкцию планируют отремонтировать и снова покрыть эмалью.

Как сообщили в мэрии, несмотря на то, что во время месячника санитарной очистки буквы ежегодно красили, за 21 год на них появилась коррозия. Специалисты удалят старую краску, заменят поврежденные участки, покроют их грунтовкой, а затем на всю конструкцию нанесут финишное покрытие.

Реконструкция должна завершиться к 6 августа.