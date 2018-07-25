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Буквы «БАРНАУЛ» очистят от старой краски пескоструйным аппаратом
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Буквы «БАРНАУЛ» очистят от старой краски пескоструйным аппаратом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Символ краевой столицы — буквы «БАРНАУЛ», установленные на террасе Нагорного парка, очистят от старой краски пескоструйным аппаратом. В дальнейшем конструкцию планируют отремонтировать и снова покрыть эмалью.
Как сообщили в мэрии, несмотря на то, что во время месячника санитарной очистки буквы ежегодно красили, за 21 год на них появилась коррозия. Специалисты удалят старую краску, заменят поврежденные участки, покроют их грунтовкой, а затем на всю конструкцию нанесут финишное покрытие.
Реконструкция должна завершиться к 6 августа.
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