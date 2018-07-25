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Китайские археологи обнаружили 136 гробниц III-VIII века до н.э.
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Китайские археологи обнаружили 136 гробниц III-VIII века до н.э. 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Археологи восточной китайской провинции Шаньдун обнаружили 136 древних гробниц на территории кладбища периода правления династии Восточная Чжоу (771 — 221 гг. до н. э.), сообщает в среду агентство Синьхуа.
Кладбище расположено в деревне Дахань городского округа Тэнчжоу, раскопки здесь, по словам археолога Лю Яньчана, начались еще в октябре прошлого года. С момента начала раскопок по сегодняшний день удалось обнаружить 100 маленьких и 36 крупных гробниц, а также извлечь из них свыше 800 артефактов, включая керамические изделия, предметы из нефрита, костей и бронзы.
"Основываясь на размерах гробниц, расстановке и количестве погребальных объектов, можно сделать вывод, что крупные и средние гробницы принадлежат лицам высшего сословия, их национальность пока не установлена", — рассказал ученый.
По его словам, гробница, принадлежащая человеку с самым высоким социальным положением, представляет собой комнату площадью 40 квадратных метров, где обнаружено множество объектов, а также останки пяти людей, погребенных здесь заживо вместе с хозяином.
При этом личность самого хозяина гробницы идентифицировать пока сложно, так как захоронение ранее было разграблено, добавил Лю Яньчан.
По мнению исследователей, находка поможет лучше понять формирование и развитие культуры в данном регионе.
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