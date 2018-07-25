Многомиллионные претензии растворились в «Приморском сахаре»

Открытое арбитражным судом против ООО «Приморский сахар» банкротное производство завершилось неожиданным образом. Как стало известно KONKURENT.RU , основные кредиторы заключили соглашение с одним из крупнейших предприятий Приморья, в результате чего дело о признании «Приморского сахара» несостоятельным прекращено.

ООО «Инвестиционная компания „Уссури“ (инициатор банкротного производства, сумму исковых требований 366 тыс. руб.)) и ООО „КС-Инжиниринг“ (4,8 млн руб.) отказались от своих претензий к ООО „Приморский сахар“, следует из картотеки арбитражных дел. В связи с этим в среду, 25 июля, суд прекратил производство против уссурийского предприятия.

Однако сладкое будущее „Приморскому сахару“ отнюдь не обеспечено. По информации KONKURENT.RU, крупный бразильский экспортер сахара Wilmar Sugar Pte Ltd продолжает судиться с приморским предприятием, требуя взыскания $7,1 млн В настоящее время к делу привлекается ООО „Дальневосточная производственная компания“ — резидент свободного порта Владивосток , работающий на мощностях „Приморского сахара“, стал в прошлом году банкротом по инициативе все того же ООО „ИК „Уссури“.