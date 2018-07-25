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Многомиллионные претензии растворились в «Приморском сахаре»
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Многомиллионные претензии растворились в «Приморском сахаре» 

Konkurent.ru 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
Открытое арбитражным судом против ООО «Приморский сахар» банкротное производство завершилось неожиданным образом. Как стало известно KONKURENT.RU, основные кредиторы заключили соглашение с одним из крупнейших предприятий Приморья, в результате чего дело о признании «Приморского сахара» несостоятельным прекращено.
ООО «Инвестиционная компания „Уссури“ (инициатор банкротного производства, сумму исковых требований 366 тыс. руб.)) и ООО „КС-Инжиниринг“ (4,8 млн руб.) отказались от своих претензий к ООО „Приморский сахар“, следует из картотеки арбитражных дел. В связи с этим в среду, 25 июля, суд прекратил производство против уссурийского предприятия.
Однако сладкое будущее „Приморскому сахару“ отнюдь не обеспечено. По информации KONKURENT.RU, крупный бразильский экспортер сахара Wilmar Sugar Pte Ltd продолжает судиться с приморским предприятием, требуя взыскания $7,1 млн В настоящее время к делу привлекается ООО „Дальневосточная производственная компания“ — резидент свободного порта Владивосток, работающий на мощностях „Приморского сахара“, стал в прошлом году банкротом по инициативе все того же ООО „ИК „Уссури“.
В ноябре 2016 г. ООО „Приморский сахар“ приостановило производство сахара по причине повышения импортных пошлин, курса валют, роста цен на сахар-сырец на мировом рынке, роста свеклосахарного производства в России и снижения цен на свекловичный сахар. Сахар, производимый ООО „Приморский сахар“, стал неконкурентоспособным. На сегодняшний день предприятие законсервировано. Администрация Приморского края, по сведениям KONKURENT.RU, ведет переговоры с китайскими инвесторами по возобновлению производства.
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