Развитие высокотехнологичной промышленности в Циньхуандао

Циньхуандао, 24 июля / Синьхуа / — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо

Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо

Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо

Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо