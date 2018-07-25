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Развитие высокотехнологичной промышленности в Циньхуандао
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Развитие высокотехнологичной промышленности в Циньхуандао 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
Циньхуандао, 24 июля /Синьхуа/ — После нескольких лет усилий, направленных на развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, в зоне экономического и технологического развития в Циньхуандао /провинция Хэбэй, Северный Китай/ количество высокотехнологичных предприятий достигло 82, что составляет 61 проц от всех предприятий такого типа в городском округе Циньхуандао. Фотографии Синьхуа/Ян Шияо
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