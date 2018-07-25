Более шести тонн нелегального алкоголя нашли в Иркутской области

В садоводстве «Протока», расположенном в Ангарске , так называемые бутлегеры использовали участок под нелегальную базу, где хранили различные горячительные напитки. Они организовывали оптовые закупки сомнительного спиртного, а затем распределяли его по более чем 40 розничным магазинам Иркутска Братска , Усольского и Черемховского районов.

Во время 14 обысков было обнаружено более шести тонн спиртосодержащей жидкости, а также около двух миллионов рублей в различной валюте. На арест площадку поставили седельный тягач и три внедорожника, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.

Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области

Следствие квалифицировала эти действия со статьей 171.1 УК РФ — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и статьей 327.1 УК РФ — «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». За на наиболее тяжкий состав преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет со штрафом от 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.