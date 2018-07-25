Ещё
Более шести тонн нелегального алкоголя нашли в Иркутской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более шести тонн нелегального алкоголя нашли в Иркутской области 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Разветвленную сеть по продаже фальсифицированного алкоголя ликвидировали в Иркутской области. Четырех участников нелегального бизнеса задержали, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В садоводстве «Протока», расположенном в Ангарске, так называемые бутлегеры использовали участок под нелегальную базу, где хранили различные горячительные напитки. Они организовывали оптовые закупки сомнительного спиртного, а затем распределяли его по более чем 40 розничным магазинам Иркутска, Братска, Усольского и Черемховского районов.
Во время 14 обысков было обнаружено более шести тонн спиртосодержащей жидкости, а также около двух миллионов рублей в различной валюте. На арест площадку поставили седельный тягач и три внедорожника, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.
Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области
Следствие квалифицировала эти действия со статьей 171.1 УК РФ — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и статьей 327.1 УК РФ — «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». За на наиболее тяжкий состав преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет со штрафом от 700 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
АиФ Иркутск: последние новости
Помощи властей попросили вкладчики АТБ в Братске, чтобы вернуть свои деньги Байк-рок-фестиваль «Байкал Шаман» пройдет с 26 по 29 июля в Утулике 19 палок колбасы украл из гипермаркета иркутянин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США43
Раскрыта правда о «Посейдоне»50
В смерти актера Исакова обвинили врачей6
Трамп обрушил рубль617
Украинцев оставили без пенсий86
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение