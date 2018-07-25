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Копия первой компьютерной программы ушла с молотка
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Копия первой компьютерной программы ушла с молотка 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Компьютерный алгоритм, который написала первая в мире женщина-программист Ада Лавлейс, продан на аукционе. За заметки Лавлейс покупатель выложил почти 125 тысяч долларов. Об этом сообщает Guardian.
Лот представлял собой книгу-комментарий к статье математика из Италии Луиджи Менабреа. В заметке описывался принцип работы аналитической машины. Лавлейс создала своеобразную рецензию на материал математика, кроме того, женщина предложила алгоритм, с помощью которого можно было произвести некоторые вычисления с помощью аппарата.
Именно этот код и считается «первой компьютерной программой». Книга была подписана самой Адой Лавлейс.
В аукционном доме заявили, что проданный лот — это одна из самых значимых статей «в истории цифровых вычислений до наших дней».
Около месяца назад на аукционе Charitybuzz был продан компьютер «Duston 2» Apple-I, который собрали Стив Джобс и Стив Возняк.
Устройство было выставлено на продажу в рабочем состоянии. Владелец оценил его в 70 тысяч долларов, но за три недели стоимость раритета выросла втрое, и компьютер продали за 210 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей).
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