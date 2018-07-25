Копия первой компьютерной программы ушла с молотка

Компьютерный алгоритм, который написала первая в мире женщина-программист Ада Лавлейс, продан на аукционе. За заметки Лавлейс покупатель выложил почти 125 тысяч долларов. Об этом сообщает Guardian.

Лот представлял собой книгу-комментарий к статье математика из Италии Луиджи Менабреа. В заметке описывался принцип работы аналитической машины. Лавлейс создала своеобразную рецензию на материал математика, кроме того, женщина предложила алгоритм, с помощью которого можно было произвести некоторые вычисления с помощью аппарата.

Именно этот код и считается «первой компьютерной программой». Книга была подписана самой Адой Лавлейс.

В аукционном доме заявили, что проданный лот — это одна из самых значимых статей «в истории цифровых вычислений до наших дней».

Стив Возняк. Около месяца назад на аукционе Charitybuzz был продан компьютер «Duston 2» Apple-I, который собрали Стив Джобс

Устройство было выставлено на продажу в рабочем состоянии. Владелец оценил его в 70 тысяч долларов, но за три недели стоимость раритета выросла втрое, и компьютер продали за 210 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей).

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