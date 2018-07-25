Пляж в пятно. К «Земле леопарда» хотят добавить 6 000 га народной земли

Морское побережье близ посёлка Андреевка Хасанского района, общей площадью 6000 га, предложили включить в национальный парк «Земля леопарда» в виде отдельного кластера, где также обитают редкие пятнистые кошки.

Площадь кошки

Новость, на первый взгляд, хорошая: надо и леопардам с тиграми к морю безопасный выход иметь. Только с постепенным расширением национального парка всё больше вопросов возникает не о зверях, а о людях: им-то куда деваться, чтобы хищнику вольготно жилось? Первые робкие протесты, мол, в лес ходу нет, упирались в ответ: нечего в заповеднике делать, и прогулки по тайге с ружьём по закону приравниваются к охоте. К тому же сотрудники нацпарков с лесными пожарами борются. Всё правильно, но природные пляжи зачем отбирать?

Участок в пределах бывшего оленепарка в районе Андреевки АНО «Дальневосточные леопарды» получили в дар и оформили в собственность в прошлом году. Места эти граничат с Дальневосточным морским заповедником, впечатляя своими прекрасными ландшафтами и богатым биологическим разнообразием. Здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Как утверждают в нацпарке, до недавнего времени эти места мало охранялась, и частично пострадали от действий людей. При уменьшении антропогенного воздействия — контактов с человеком — участок мог бы дать возможность для расширения ареала дальневосточного леопарда. За последние 100 лет площадь местообитаний редкой кошки сократилась в 40 раз, но сейчас рост популяции заставляет леопардов расселяться за пределы нацпарка. В связи с этим «Дальневосточные леопарды» и предложили включить новый участок в особо охраняемую природную территорию (ООПТ).

Ну-ка документики!

Пока оформляют документы, дальше дело за экологической экспертизой, после чего Минприроды России передаст проект постановления о присоединении участка к национальному парку на рассмотрение в правительство. Будучи собственником земельного участка, до завершения этой работы «Дальневосточные леопарды» намерены принять все меры для соблюдения требований природоохранного законодательства в его границах. Людей на берег не пускать?

Если посмотреть на карту Хасанского района, то сразу станет ясно: его большую часть занимают земли национального парка «Земля леопарда». А это означает, что каждый раз отправляясь в лес или на речку, местные жители и гости района, а в курортный сезон их множество, так или иначе, ступают на территорию национального парка. Всех под статью?

Национальный парк — охраняемая, но не запретная территория, — пояснила замдиректора по туризму и экологическому просвещению «Земли леопарда» Зиля Ибатуллина. — Говорить о том, что она полностью закрыта для посещения людей, в корне неправильно. Во всем мире нацпарки создаются с целью создания в них таких условий, при которых соблюдаются интересы всех сторон: природы и природопользователей. «Земля леопарда» — не исключение.

И всё же ООПТ предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии. Здесь кроме учёных пограничники службу несут. И включат ли новый участок в рекреационную зону, где можно спортом заниматься, загорать, по тропинкам бродить — ещё большой вопрос. Нахождение людей в рекреационной, лесохозяйственной и охранной зонах возможно при наличии специальных пропусков. Их жителям Хасанского района, как утверждают местные власти, выдают бесплатно. А гостям района, выходит, за выход к морю платить придётся? Зато зверю — воля вольная, с них, попробуй, денежку попроси!

И ещё один интересный вопрос: а кто это в дар по шесть тысяч гектаров раздаёт без учёта мнения местного населения? Или всё просто: ждать пока обитателям района выделят резервацию, где можно хоть как-то существовать? Без моря и тайги.

КСТАТИ

Сегодня площадь национального парка составляет 262 000 га. За шесть лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основной кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. За десять лет, популяция краснокнижной кошки выросла с 30 до 84 особей.