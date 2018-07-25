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Татьяна Навка восхитила милым фото с дочками
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Татьяна Навка восхитила милым фото с дочками 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Теплый семейный кадр собрал множество комментариев от поклонников.
Известная фигуристка Татьяна Навка сейчас вместе с семьей отдыхает на море. На этот раз ее сопровождают и мама, и муж — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и обе дочери — старшая Александра и младшая Надежда. Звезда с радостью делится фотографиями с отдыха в соцсетях. А в одном из последних постов она показала милый кадр, на котором ее можно увидеть сразу с обеими дочками.
Ну как на свете мне без них прожить? Мои подружки!
— подписала фото Татьяна Навка.
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
24 Июл 2018 в 6:57 PDT  «Какое прекрасное фото 😍 Столько тепла в нем! 😇», «Очень милое фото», «Какие вы классные», «Красотки! Счастья вам!❤️❤️❤️», «Такие красивые и счастливые вместе мама и дочки!», «Три звезды 🌟», — комментируют поклонники. Некоторые отметили, что дочки похожи на маму, а кто-то предложил Татьяне вновь забеременеть и родить для них братика.
Напомним, в 2000 году Татьяна Навка вышла замуж за своего тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, 2 мая 2000 года в Нью-Йорке у них родилась дочь Александра. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.
В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. Влюбленные поженились 1 августа 2015 года в Сочи.
Фото: Instagram@tatiana_navka
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