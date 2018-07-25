В Китае обнаружили 136 древних гробниц

В провинции Шаньдун китайские археологи нашли 136 древних гробниц. Захоронения находятся недалеко от деревни Дахань. Раскопки там начались в октябре прошлого года.

За это время удалось обнаружить 100 маленьких и 36 крупных гробниц, а также извлечь из них свыше 800 артефактов, включая керамические изделия, предметы из нефрита, костей и бронзы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые сделали вывод, что гробницы принадлежат лицам высшего сословия. Правда, их национальность пока не установлена. По мнению исследователей, находки помогут лучше понять формирование и развитие культуры в данном регионе во время правления династии Восточная Чжоу (771 — 221 годы до нашей эры).