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В Китае обнаружили 136 древних гробниц
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В Китае обнаружили 136 древних гробниц 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
В провинции Шаньдун китайские археологи нашли 136 древних гробниц. Захоронения находятся недалеко от деревни Дахань. Раскопки там начались в октябре прошлого года.
За это время удалось обнаружить 100 маленьких и 36 крупных гробниц, а также извлечь из них свыше 800 артефактов, включая керамические изделия, предметы из нефрита, костей и бронзы. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученые сделали вывод, что гробницы принадлежат лицам высшего сословия. Правда, их национальность пока не установлена. По мнению исследователей, находки помогут лучше понять формирование и развитие культуры в данном регионе во время правления династии Восточная Чжоу (771 — 221 годы до нашей эры).
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