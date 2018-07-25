Представители руководства Госдепартамента посетили Кубу в связи с «акустическими атаками»

ВАШИНГТОН, 25 июля. / ТАСС /. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Франсиско Палмиери, заместитель госсекретаря по вопросам менеджмента Уильям Тодд и помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф посетили 22-24 июля с необъявленным визитом Гавану в связи с утверждениями о так называемых акустических атаках. Об этом ТАСС сообщил во вторник представитель пресс-службы Госдепартамента.

С 22 по 24 июля Палмиери, Тодд и Эванофф «отправились в Гавану с тем, чтобы посетить персонал посольства в свете новых» сообщений об угрозах здоровью сотрудникам американской дипмиссии. «Поездка предоставила возможность нашим должностным лицам высокого ранга лучше понять уникальные проблемы, связанные с этими атаками, и их влияние на действия США на местах», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США

Американская делегация встретилась с должностными лицами кубинского МИД . Представители руководства Госдепартамента, которые покинули островное государство во второй половине вторника, «воспользовались возможностью, чтобы напомнить кубинскому правительству о своей ответственности в соответствии с Венской конвенцией, предусматривающей защиту дипломатов» США.

В пресс-службе подчеркнули, что межведомственное расследование «акустических атак» продолжается. Так, Госдепартамент «прилагает максимум усилий» для «установления причин симптомов, а также разрабатывает стратегию смягчения последствий» случившегося.

Как сообщила в конце июня начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, правительство США считает, что еще один дипломат, аккредитованный в Гаване, стал жертвой предполагаемых «акустических атак» на американских госслужащих на Кубе

История вопроса

Вашингтонская администрация утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американской печати «акустическими атаками», в Гаване с ноября 2016 года по август 2017 года пострадали 26 американских госслужащих. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования, проведенного в связи с жалобами американцев. По словам должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване «акустическим атакам», обнаружено не было.