Ещё
СК сообщил о недоказанной связи Березовского с убийствами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК сообщил о недоказанной связи Березовского с убийствами 

News.ru 1 час назад
И. о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин заявил, что не удалось установить возможную связь Бориса Березовского с убийством обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской во многом по причине отказа в сотрудничестве британских правоохранителей и властей.
«Фамилия Березовского фигурирует не только в деле об убийстве Анны Политковской, но и Пола Хлебникова, а также одного из лидеров партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова. У него имелись не только определенные мотивы совершения этих преступлений, но и опосредованные связи с обвиняемыми и осужденными»,
— прокомментировал Голкин.
Пол Хлебников являлся главредом русского Forbes, он был застрелен после окончания рабочего дня 9 июля 2004 года при выходе из офиса своего журнала в Москве.
Сергей Юшенков был убит 17 апреля 2003 года возле собственного дома в Москве. В него выстрелили трижды из пистолета Макарова с глушителем, который бросили рядом.
Следственный комитет утверждает, что британская сторона не сотрудничала не по одному из этих дел, ссылаясь на то, что это противоречит их национальным интересам.
В июле текущего года Европейский суд по правам человека вынес решение, что в России не предприняли должных мер для установления заказчиков убийства Политковской и постановил выплатить родственникам убитой журналистки компенсацию в размере €20 тыс.
News.ru: последние новости
Из Стены Плача вывалился огромный камень Бывшая жена известного шоумена метит в губернаторы Как хакер Хорохорин стал кибермафиози
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США45
Раскрыта правда о «Посейдоне»52
В смерти актера Исакова обвинили врачей6
Трамп обрушил рубль617
Украинцев оставили без пенсий87
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение