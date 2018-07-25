СК сообщил о недоказанной связи Березовского с убийствами 

И. о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин заявил, что не удалось установить возможную связь Бориса Березовского с убийством обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской во многом по причине отказа в сотрудничестве британских правоохранителей и властей.
«Фамилия Березовского фигурирует не только в деле об убийстве Анны Политковской, но и Пола Хлебникова, а также одного из лидеров партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова. У него имелись не только определенные мотивы совершения этих преступлений, но и опосредованные связи с обвиняемыми и осужденными»,
— прокомментировал Голкин.
Пол Хлебников являлся главредом русского Forbes, он был застрелен после окончания рабочего дня 9 июля 2004 года при выходе из офиса своего журнала в Москве.
Сергей Юшенков был убит 17 апреля 2003 года возле собственного дома в Москве. В него выстрелили трижды из пистолета Макарова с глушителем, который бросили рядом.
Следственный комитет утверждает, что британская сторона не сотрудничала не по одному из этих дел, ссылаясь на то, что это противоречит их национальным интересам.
В июле текущего года Европейский суд по правам человека вынес решение, что в России не предприняли должных мер для установления заказчиков убийства Политковской и постановил выплатить родственникам убитой журналистки компенсацию в размере €20 тыс.