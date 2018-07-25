СК сообщил о недоказанной связи Березовского с убийствами

«Фамилия Березовского фигурирует не только в деле об убийстве Анны Политковской, но и Пола Хлебникова , а также одного из лидеров партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова . У него имелись не только определенные мотивы совершения этих преступлений, но и опосредованные связи с обвиняемыми и осужденными»,

— прокомментировал Голкин.

Пол Хлебников являлся главредом русского Forbes , он был застрелен после окончания рабочего дня 9 июля 2004 года при выходе из офиса своего журнала в Москве

Сергей Юшенков был убит 17 апреля 2003 года возле собственного дома в Москве. В него выстрелили трижды из пистолета Макарова с глушителем, который бросили рядом.

Следственный комитет утверждает, что британская сторона не сотрудничала не по одному из этих дел, ссылаясь на то, что это противоречит их национальным интересам.