Лисы атакуют! В Приморье бесплатно прививают собак и кошек от бешества

В разгар лета ветеринарные службы края бесплатно вакцинируют собак и кошек против бешенства.

В обществах любителей животных говорят, что дело благородное, без вакцины с питомцем и шагу из родного города не сделаешь. А в кругу мирных обывателей разнеслись слухи о том, что число смертельно заразных братьев меньших стремительно растёт. То ли дикие животные в этом виноваты, то ли бездомные псы, так и норовящие проникнуть на пляжи…

Не бойся укола

Ветеринары призвали всех хозяев щенков и котят, начиная с двухмесячного возраста срочно явиться на прививку. Потом повторять процедуру раз в год. Предупредили: до этого никаких контактов с домашними животными.

— Прививка нетяжёлая, почему бы не привить, тем более бесплатно? — говорит специалист краевого общества любителей животных Людмила Кастырина. — Без этого с собакой ни в поезд не сядешь, ни в самолёт.

Роспотребнадзор напомнил: в России в 2017 г. зарегистрировано два случая бешенства у людей, за последнее полугодие — один.

— Бешенство встречается практически у всех представителей животного мира — у домашних коров, лошадей, у диких — лис, енотов, ежей и др., — уточняют в приморском управлении ведомства. — Новые очаги бешенства возникают в результате отсутствия регулирования численности безнадзорных животных в городах и сельской местности, не соблюдения правил содержания домашних животных, отсутствии их вакцинации.

Пока успокаивает статистика: последний раз бешенством заболел житель Уссурийска в 2002 г.

— Случаи регистраций бешенства крайне редки, — подтвердила начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Валентина Воронок. — Но циркуляции возбудителей во внешней среде периодически имеет место, в том числе в Приморье. Должна проводиться соответствующая работа с населением.

Собак жалко

— Бешенством заболеть собаке, которая находится рядом с человеком, достаточно сложно, — поясняет Людмила Кастырина. — Говорят, что болезнь передаётся через лис, обитающих на Русском острове, мол, открыли остров, и животные пошли туда со всех концов. По мосту, что ли?

В случае укуса незнакомой собаки лучше привиться для перестраховки. Специалисты говорят, что человек может заразиться после даже при контакте со слюной больного животного. Наиболее опасны укусы в лицо и кисти рук.

И хотя в России заболевают единицы, грустно читать, как после укуса незнакомого животного ребёнок погиб спустя месяц, потому что родители не обратились к врачу. Болезнь неизлечима на100%, если не сделать прививку по схеме.

— А моего ребёнка мелкая собачонка цапнула за ногу на пляже, — рассказала читательница Светлана Грибова. — Мужики говорят, что местная, ничего страшного. А документов не прививку нет. Пришлось идти в травмпункт, где назначили серию уколов.

— Тактика такова: за собаками наблюдают десять дней, а лицам, кто был покусан вводят антиробическую вакцину, — пояснил врач-инфекционист Александр Попов . — Если животное остается жить десять дней и больше, вакцинация прекращается, в противном случае, делают полный курс.

Споры о том, нужно ли купаться питомцам вместе с людьми, до сих пор не утихают. Даже после того, как на краевом уровне приняли поправки с закон о содержании домашних животных. С 2017 г. за купание собачки на оборудованном пляже хозяина могут оштрафовать. Как показываюи наступившие солнечные дни, никто никого не штрафуют, собак спокойно выгуливают и купают даже на самых популярных пляжах.

— Скорее заражусь от человека, чем от собаки, — парируют одни зоозащитники.

Другие убеждены, что ответственные хозяева уезжают с питомцами на дикие пляжи. Да и зачем четвероногим купаться в солёной воде? Холёное животное может получить тепловой удар и умереть. Так что жалко не только людей, но и собак.

ЦИФРЫ

За 6 месяцев 2018 года 2 662 человека обратилось за антирабической помощью в медицинские организации края за 6 месяцев 2018 г.

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