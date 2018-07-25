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Кабаны из заповедника под Самарой помогают животным в жару
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Кабаны из заповедника под Самарой помогают животным в жару 

Мир24 24 минуты назад
В Жигулевском заповеднике в Самарской области семья кабанов помогает напоить всех животных. Об этом сообщает РИА «Новости».
В объектив фотоловушки попали кабаны, которые принимают грязевые ванны. Это помогает животным охладиться в жаркую погоду, избавиться от паразитов.
Однако эта обычная процедура стала настоящим спасением для других обитателей национального парка. Из-за того, что на территории заповедника весьма мало водоемов, выпадающие осадки моментально поглощаются почвой.
Лишь в отдельных местах есть островки с мягким грунтом. Кабаны их активно посещают, раскапывают и тем самым расширяют водопои. Эти места охотно посещают лисы, косули, лоси, куницы и птицы.
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