Человек из-под земли. Тот, кто построил метро Екатеринбурга

Строительная сфера в гордуме столицы Урала VI созыва представлена довольно широко, но большинство её представителей возводят объекты на поверхности земли. Депутат Юрий Дозорец — специалист по подземному строительству.

«Удачные» времена

Юрий Иванович Дозорец — человек не конфликтный. За много лет работы в гордуме он фактически ни разу не был замечен в склоках и дрязгах, которые порою случаются среди депутатов, ни разу не выступал с каким-то скандальным заявлением. При этом роль его в развитии столицы Урала весьма существенна.

Будущий метростроевец и почётный строитель России родился в 1958 году в Новосибирске . После окончания института инженеров железнодорожного транспорта (специальность — мосты и тоннели) он пять лет проработал в тресте «Ташметрострой» (Ташкент), а потом два года отслужил в рядах Советской армии. В составе железнодорожных войск прокладывал БАМ и даже был награждён медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

На метрополитене столицы Урала наш герой появился в 1987 году — в должности горного мастера, а потом возглавил предприятие «Метрострой — ПТС» (подземные технологии строительства). «Строить метро в Свердловске-Екатеринбурге мы начали в очень „удачные“ времена, когда наша страна переживала перестройку, — вспоминал Юрий Дозорец. — Одного государства уже не было, новое ещё не сформировалось, потому строительство шло, конечно, непросто. Было очень низкое финансирование, забастовки… Помню, когда дали средства на зарплату строителям, я пришёл с мешком денег прямо в шахту».

Последняя станция метро Екатеринбурга («Чкаловская») была сдана в 2012 году. Нехитрые подсчёты показывают, что Дозорец отдал уральской подземке 25 лет своей жизни.

Вечная тема

Первый раз депутатом гордумы Юрий Иванович был избран в марте 2009 года, то есть нынешний созыв для него уже второй. В парламенте он входит в комиссии по городскому хозяйству и местному самоуправлению.

Нужно отдать должное, на заседаниях думы , в интервью и комментариях Дозорец постоянно поднимал тему строительства второй ветки метрополитена. В 2011 году, когда тогдашний президент России Дмитрий Медведев знакомился с уральской подземкой, он поинтересовался: «Будет ли продолжение?» Губернатор Свердловской области (на тот момент) Александр Мишарин уверенно отрапортовал: «Да!» С тех пор прошло уже семь лет, но вопрос о второй ветке остаётся в подвисшем состоянии.

«Федерации, по сути, строительство метро в Екатеринбурге не нужно, — сетовал депутат в 2014 году. — Но только силами города и области вести строительство сложно, потому что это очень дорогостоящий проект». Потеряв надежду продолжить тему метрополитена, Дозорец начал продвигать другие виды транспорта: монорельс и скоростной трамвай.

В целом же все эти годы Юрий Иванович был верным солдатом «команды мэрии». Он был противником отставки сити-менеджера Александра Якоба, увольнение которого областники продавливали в 2015 году. Выступал против дробления Екатеринбурга на отдельные территории со своими бюджетом и налогами.

Одновременно он критично отнёсся к транспортной реформе, которую разработали специалисты организации «Город.PRO». У депутата возникли большие сомнения, что сразу после появления в городе выделенных полос люди согласятся пересесть на общественный транспорт. «Тот, кто заработал на „Мерседес“, никогда не пересядет на трамвай», — заявил парламентарий.

В продвижении строительства второй ветки метро Юрий Иванович не преуспел, хотя очень старался. Зато материальное благосостояние депутата последние три года стабильно растёт. Если в 2015 году он задекларировал 3,8 млн, то в 2016-м — уже 10,7 млн, а в 2017 — 16,3 млн рублей. Это третье место по доходам среди депутатов гордумы Екатеринбурга. На парламентария записаны автомобили Infiniti QX56 и «Москвич 412», моторные лодки «Кайман-400 Mercury» и «Воронеж», снегоходы Arctic Cat Bearcat и «Тайга СТ-500Д». Супруга народного избранника ездит на машине Honda Crosstour. Во владении семьи — квартиры, жилой дом и нежилые помещения, земля, гаражный бокс и парковочные места.

Согласно «Картотеке» ИД «Коммерсантъ» , Дозорец — учредитель целого ряда предприятий: ООО «Отель Париж» и «Зелёный отель» (гостиничный бизнес), «Всеростком» (оптовая торговля цветами), «Гевин» (управление недвижимостью), «БДФ Финанс» (финансовые услуги) и ряда других компаний. Его доля в большинстве из них составляет 50%.

У Дозорца минимальный уровень медиаактивности — 334 упоминания в СМИ с октября 2013-го по декабрь 2017 года по данным системы «АПИ-Мониторинг». В социальных сетях его страничек нет. Возможно, поэтому в рейтинге выживаемости депутатов позиция парламентария названа неустойчивой (3 балла из 5 возможных).

Однако финансовые возможности народного избранника эксперты оценивают высоко, а преданность «команде мэрии» позволяет ему получить и кое-какую административную подмогу. Правда, в праймериз «ЕР» Юрий Иванович не получил народной поддержки и решил попытать счастья с другой партией.