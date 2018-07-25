Новый год хабаровчане начнут с десяти выходных

Выходные в честь Нового года продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дней, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости

Начнут отдыхать жители Хабаровского края 30 декабря, первый рабочий день в 2019 году — среда, 9 января. Выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая, отмечается в проекте постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году». Выходной с субботы, 23 февраля, предлагается перенести на пятницу, 10 мая.

Таким образом, хабаровчане будут отдыхать 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 мая и 9-12 мая, 12 июня, а также 2-4 ноября.

В пояснительной записке авторы документа подчеркивают, что расписание было составлено с учетом интересов граждан. Предполагается, что такой график позволит россиянам комфортно организовать досуг не только зимой, но и в весенне-летний период.