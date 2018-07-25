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«Коммерсантъ» узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо
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«Коммерсантъ» узнал о подорожании авиабилетов из-за роста цен на топливо 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ЕАН
С 26 июля «Аэрофлот» увеличит топливный сбор для билетов на внутренних рейсах. Это коснется всех авиакомпаний группы, кроме «Победы», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо перевозчика турагентствам. Из него следует, что для сегмента экономкласса сбор будет увеличен на 200 руб., для «комфорта» — на 400 руб. Это связано со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин.
Получение письма изданию подтвердили в OneTwoTrip и Biletix. Последний заявил, что компенсировать рост сбора за свой счет не собирается, соответственно вырастут цены на билеты.
О поэтапном повышении топливных сборов на 20-40 евро с 28 июля туроператоров предупредила и Qatar Airways. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — уверен собеседник издания.
В «Северном ветре» и Azur Air сообщили, что повышать топливный сбор не намерены. Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил, что авиакомпания повысит сбор, если это сделают другие участники рынка.
По данным ЦДУ ТЭК, начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4%. С июня 2017 г. по июнь 2018 г. цены на НПЗ повысились на 45% при росте потребительских цен на 2,4%.
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