Заключённому из Приморья пытались передать запрещёнку в изощрённом виде

В Уссурийском СИЗО-2 была пресечена попытка передачи алкогольной продукции в виде обычного безалкогольного напитка. Мужчина попытался передать квас, смешанный с алкоголем.

«В ходе проверки переданных продуктов, в бутылке с квасом был обнаружен алкоголь. Запрещённая бутылка была сразу же изъята», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю.

После выявленного нарушения мужчина признал свою вину. Рассказал, что осознанно предпринял попытку передачи алкоголя.

На сегодняшний момент составлен протокол об административном правонарушении. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.