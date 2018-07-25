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Заключённому из Приморья пытались передать запрещёнку в изощрённом виде
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Заключённому из Приморья пытались передать запрещёнку в изощрённом виде 

АиФ-Владивосток 15 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В Уссурийском СИЗО-2 была пресечена попытка передачи алкогольной продукции в виде обычного безалкогольного напитка. Мужчина попытался передать квас, смешанный с алкоголем.
«В ходе проверки переданных продуктов, в бутылке с квасом был обнаружен алкоголь. Запрещённая бутылка была сразу же изъята», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Приморскому краю.
После выявленного нарушения мужчина признал свою вину. Рассказал, что осознанно предпринял попытку передачи алкоголя.
На сегодняшний момент составлен протокол об административном правонарушении. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
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