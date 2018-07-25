Военнослужащие ВВО приступили к освоению новейших ЗРК С-400 «Триумф»

ХАБАРОВСК , 25 июл — РИА Новости . Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа из Хабаровского края приступили к освоению новейших зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», после завершения обучения они с новой техникой прибудут к месту службы, сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие приступили к приему материальной части ЗРК С-400 «Триумф». Расчеты изучат порядок и основные принципы работы узлов и агрегатов комплекса, завершающим этапом станет выполнение стыковочных стрельб на полигоне Астраханской области ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по завершению обучения, новейшие С-400 эшелоном будут доставлены в соединение противовоздушной обороны ВВО в Хабаровском крае.

Аналогов ЗРК С-400 «Триумф» на сегодняшний день в мире нет. Он способен уничтожать цели на большой и средней дальности, на малых, средних и сверхбольших высотах. «Триумф» поражает аэродинамические и баллистические цели.