Соединение ПВО в Хабаровском крае получит новейшие комплексы С-400 «Триумф»

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Соединение ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае получит новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, не уточнив числа.

"Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, приступили к приему материальной части зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Расчеты изучат материальную часть ЗРК С-400, порядок и основные принципы работы узлов и агрегатов комплекса, завершающим этапом станет выполнение стыковочных стрельб на полигоне Астраханской области ", — сообщил Гордеев.

Он уточнил, что после завершения обучения новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 доставят эшелоном в соединение противовоздушной обороны ВВО в Хабаровском крае.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.