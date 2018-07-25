В посольстве рассказали, когда российские дипломаты посетят Бутину

Российские дипломаты могут посетить задержанную в США Марию Бутину. Об этом сообщается в твиттере посольства России в Вашингтоне.

"Следующий визит к М. Бутиной запланирован на 26 июля. С администрацией тюрьмы намерены обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции., — отмечается в сообщении.

Также дипломаты требуют, чтобы на имя Бутиной был спецсчет, средства с которого можно использовать для тел. звонков родственникам и в Посольство.