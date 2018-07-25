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В посольстве рассказали, когда российские дипломаты посетят Бутину
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В посольстве рассказали, когда российские дипломаты посетят Бутину 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российские дипломаты могут посетить задержанную в США Марию Бутину. Об этом сообщается в твиттере посольства России в Вашингтоне.
"Следующий визит к М. Бутиной запланирован на 26 июля. С администрацией тюрьмы намерены обсудить возможность доставки Марии почтовой корреспонденции., — отмечается в сообщении.
Также дипломаты требуют, чтобы на имя Бутиной был спецсчет, средства с которого можно использовать для тел. звонков родственникам и в Посольство.
Ранее адвокат рассказал, почему подозреваемая в шпионаже Мария Бутина содержится в одиночной камере в следственном изоляторе. Девушку каждый день навещают адвокаты из США.
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