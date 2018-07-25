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В Приморье предотвращен многомиллионный ущерб правообладателям
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В Приморье предотвращен многомиллионный ущерб правообладателям 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни за шесть месяцев 2018 года предотвратили 54-миллионный ущерб правообладателям, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной оперативной таможни. Всего было выявлено более шести тысяч единиц контрафактной продукции, ввезенной из Китая.
Одежда, сумки, одеяла и платки с маркировками следующих товарных знаков — были изъяты из незаконного оборота сотрудниками таможни.
ДВОТ на основании ответов правообладателей в отношении московской фирмы-импортера контрафактной продукции было возбуждено пять дел об административных правонарушениях.
Компания-нарушитель, , будет обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.
Уголовная ответственность наряду с административной грозит руководителям фирм-импортеров. Это связано с тем, что причиненный правообладатям ущерб оценивается ими как крупный.
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