В Приморье предотвращен многомиллионный ущерб правообладателям

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни за шесть месяцев 2018 года предотвратили 54-миллионный ущерб правообладателям, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной оперативной таможни. Всего было выявлено более шести тысяч единиц контрафактной продукции, ввезенной из Китая

Одежда, сумки, одеяла и платки с маркировками следующих товарных знаков — были изъяты из незаконного оборота сотрудниками таможни.

ДВОТ на основании ответов правообладателей в отношении московской фирмы-импортера контрафактной продукции было возбуждено пять дел об административных правонарушениях.

Компания-нарушитель, , будет обязана выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Уголовная ответственность наряду с административной грозит руководителям фирм-импортеров. Это связано с тем, что причиненный правообладатям ущерб оценивается ими как крупный.