Авиаучеты на западе Камчатки показали хорошее заполнение нерестилищ рек красной рыбой

Специалисты Камчатского научного института рыбной отрасли провели авиаучеты тихоокеанских лососей в реках на западе Камчатки и отметили хорошее заполнение нерестилищ, сообщает в среду пресс-служба Ассоциации «Река Большая».

«Были обследованы нерестилища основных притоков: рек Саван, Левый Саван, Правый Саван и Опала. На нерестилищах ученые в ходе облета насчитали 25 тыс. экземпляров нерки, 125,3 тыс. экземпляров ранней формы кеты, 250 экземпляров горбуши и 2,5 тыс. экземпляров чавычи», — говорится в сообщении.

Ученые, проводившие авиучеты совместно с Ассоциацией, отмечают общий объем пропуска нерки, кеты, чавычи как высокий. Позднее в реки на западе Камчатки зайдет еще часть тихоокеанских лососей.

Ассоциация «Река Большая» создана в 2016 году. В нее вошли девять рыбопромышленников Усть-Большерецкого района запада Камчатки. Общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в нынешнюю путину по региону составляет 490 тыс. т. Основные подходы ожидаются на Камчатке, это почти 300 тыс. т, в прошлом году рыбопромышленники полуострова добыли более 186 тыс. т красной рыбы.