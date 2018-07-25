Бастыркин рассказал о проверке следователями СКР версии спасения царской семьи 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с журналистами признался, что следователи СКР проверяли версию о предполагаемом спасении членов царской семьи.
«В рамках уголовного дела об убийстве семьи последнего российского царя Николая II в Екатеринбурге мы в Следственном комитете проверяем все возможные версии: что под Екатеринбургом лица, не имеющие отношения к семье Романовых и их окружению; о спасении членов царской семьи; о другом времени захоронения… Результаты экспертиз наряду с другими доказательствами по уголовному делу позволят ответить на все вопросы… Нами был проведен следственный эксперимент, в рамках которого следователи воспроизвели момент расстрела… в помещении, имитирующем расстрельную комнату дома Ипатьевых». Его результаты опровергают предположения некоторых исследователей, что в такой маленькой комнате не могли бы разместиться 11 жертв и участники расстрела», — сообщил Бастыркин.
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