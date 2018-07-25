Заложница в Лос-Анджелесе погибла от пуль полицейских

Женщина, скончавшаяся после захвата заложников Джином Эвином Аткинсом в магазине Trader Joe's Лос-Анджелеса , стала жертвой выстрелов со стороны полицейских. Стражи порядка, открыв огонь по злоумышленнику, случайно ранили 27-летнюю сотрудницу магазина Мелиду Корадо.

Как сообщает РИА Новости, женщина погибла. Пуля, оказавшаяся смертельной, попала в руку и тело Корадо.

Аткинс открыл огонь по собственной бабушке и по 20-летней девушке. Захватив последнюю, он скрылся от полиции на угнанном автомобиле, отстреливаясь во время погони. Девушка была ранена, ее доставили в больницу.

Спустя несколько часов злоумышленник был задержан. Он вышел из магазина в наручниках вместе с пятью заложниками.

Аткинсу предъявили обвинения по 30 пунктам, включая попытку убийства и противоправное удержание заложников.