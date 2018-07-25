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Со следующего года в России начнут производить сертифицированные экологические продукты
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Со следующего года в России начнут производить сертифицированные экологические продукты 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россия имеет все возможности, чтобы выйти на международный рынок со своей продукцией. Готовый начаться процесс тормозит лишь отсутствие законодательных актов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 25 июля.
В частности, пока в законодательстве нет определения, какую именно продукцию следует считать «экологически чистой» и каковы должны быть требования к её качеству. Законопроект устраняет этот законодательный пробел. Цель документа — создание условий для устойчивого развития органического сельского хозяйства в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными экологически чистыми продуктами питания.
«Аграрники, многие граждане страны проявляют большой интерес к данному закону. Ведь его смысл состоит в том, чтобы дать реальные стимулы увеличению производства качественных, натуральных продуктов питания. Чтобы их стало как можно больше на прилавках и обеденных столах», — констатирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников. Он отметил, что будут введены строгие параметры производства, транспортировки, переработки, торговли, предусмотрены механизмы контроля и что особо важно — государственная сертификация такой продукции.
«Очень ждут этого закона сельские производители, фермеры. Органическая продукция пользуется хорошим спросом, её выгодно производить», — подчеркнул Владимир Плотников.
Вступление данного закона в силу предлагается с 1 января 2020 года. К этому времени необходимо принять ряд подзаконных актов, а также разработать и внедрить информационную систему — Единый реестр производителей органической продукции.
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