Со следующего года в России начнут производить сертифицированные экологические продукты

Россия имеет все возможности, чтобы выйти на международный рынок со своей продукцией. Готовый начаться процесс тормозит лишь отсутствие законодательных актов. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 25 июля.

В частности, пока в законодательстве нет определения, какую именно продукцию следует считать «экологически чистой» и каковы должны быть требования к её качеству. Законопроект устраняет этот законодательный пробел. Цель документа — создание условий для устойчивого развития органического сельского хозяйства в целях обеспечения внутреннего рынка отечественными экологически чистыми продуктами питания.

«Аграрники, многие граждане страны проявляют большой интерес к данному закону. Ведь его смысл состоит в том, чтобы дать реальные стимулы увеличению производства качественных, натуральных продуктов питания. Чтобы их стало как можно больше на прилавках и обеденных столах», — констатирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников . Он отметил, что будут введены строгие параметры производства, транспортировки, переработки, торговли, предусмотрены механизмы контроля и что особо важно — государственная сертификация такой продукции.

«Очень ждут этого закона сельские производители, фермеры. Органическая продукция пользуется хорошим спросом, её выгодно производить», — подчеркнул Владимир Плотников.

Вступление данного закона в силу предлагается с 1 января 2020 года. К этому времени необходимо принять ряд подзаконных актов, а также разработать и внедрить информационную систему — Единый реестр производителей органической продукции.